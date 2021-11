Magé Futsal goleia Fonseca por 4 a 1 e se classifica para semifinal. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 29/11/2021 16:42

Magé - O Magé Futsal se classificou com uma goleada de 4 a 1 contra o Fonseca em segundo lugar na fase de grupo da Liga Carioca de Futsal, ficando atrás do Vasco, como mesmo número de pontos, perdendo apenas nos critérios de desempate. Os gols foram marcados por Maycon Moreira, Davi Moreno, Bruninho Sarruf, marcando o terceiro da goleada e a grande estrela do time de Magé, Vander Carioca.

“O jogo foi muito difícil, mas graças a Deus conseguimos a vitória e a classificação para semifinal. Queria agradecer mais uma vez o apoio da nossa torcida que compareceu em grande número. Essa atmosfera está muito legal. A cidade abraçou o futsal e eu to muito feliz com isso. Que venham as semifinais” exclama o capitão, Vander Carioca.

Os próximos dois jogos serão de mata-mata, contra o Olaria. O primeiro será na terça-feira, fora de casa, na Zona Norte. A classificação para final será decidida em casa, na Arena do Dragão, às 21h, na sexta-feira (3/12). A troca de ingressos já está disponível na secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira-Idade, em Pau Grande.

“Espero que a Arena do Dragão fique cheia e esse clima de Liga Nacional permaneça. A troca de ingressos já começou e basta levar 1 quilo de alimento não perecível para garantir o seu. Os alimentos serão doados no final da campanha do time por integrantes de todas as secretarias da Prefeitura de Magé”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.