Primeira Estação Ferroviária do Brasil, a Guia de Pacobaíba fica em Magé. Inaugurada em 30 de abril de 1854, foi o marco do desenvolvimento do país. Divulgação.

Publicado 30/11/2021 20:51

A Prefeitura de Magé realiza no dia 7 de dezembro o TurisMagé, 1º Fórum de Turismo de Magé. As inscrições já estão abertas no site oficial (mage.rj.gov.br) e vão até o dia 5 de dezembro. De acordo com a prefeitura, o objetivo é fortalecer a influência turística de Magé no estado do Rio de Janeiro, promover a memória e história da cidade e fomentar a atividade turística no município.



Sob o tema “Turismo Sustentável”, o fórum prevê a participação de 500 pessoas relacionadas ao trade turístico e será realizado na Cooperativa de Pau Grande, das 9h às 17h. O TurisMagé contará com palestras e painéis que abordarão assuntos importantes para o desenvolvimento do turismo na cidade, além de apresentações culturais e exposições de artesãos locais e do setor privado.



“O TurisMagé tem como objetivo fortalecer e estreitar laços do trade turístico, evidenciar os potenciais turísticos existentes no nosso município e aproximar as lideranças públicas para fomentar o turismo na região. Temos que valorizar nosso patrimônio histórico-cultural e incrementar o fluxo de visitantes gerando economia local”, explicou o subsecretário de Turismo, Gilson Rodrigues.

Para a participação no evento, é necessária a apresentação do cartão de vacinação constando as duas doses ou dose única contra a Covid-19.



Programação 1º Fórum de Turismo de Magé:



10:00 – Credenciamento

11:00 – Cerimônia de Abertura, com participação de autoridades municipais e Virginia Riquete (especialista em Sociologia Urbana pela UERJ)

11:30 – O Turismo e a Sustentabilidade, com Olivar Bendelak (ICMBIO) e Arthur Nóbrega (SMMA)

12:00 – Almoço

13:00 – Apresentação Cultural (Jongo e Capoeira)

13:30 – Roteiros de Fé: a religiosidade como instrumento para o turismo, com Beatriz Leal, Pai Paulo de Ogum e Padre Montezano

14:00 – O Rio continua lindo e perto, com Gustavo Tutuca

14:30 – O que é inventário turístico e a sua importância para o município, com Isabela Fogaça (UFRRJ)

15:00 – A regionalização turística e seus benefícios, com Valéria Lima (Setur) e Miriam Rodrigues (Baixada Verde)

15:30 – A influência do setor privado no turismo mageense, com Marco Navega (Conventions & Visitors Bureaux)

16:00 – Encerramento.