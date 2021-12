Projeto leva sessões de cinema a céu aberto para mageenses. - Reprodução.

Publicado 01/12/2021 11:07

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Coordenadoria de Juventude (COJUV), inicia nesta sexta-feira (3/12) um projeto itinerante para realizar sessões de cinema a céu aberto de forma gratuita em diversos pontos da cidade. O “Cinema na Rua” tem o objetivo de levar filmes a todos os distritos e conta com variados títulos disponíveis para exibição. O objetivo é levar cultura e entretenimento aos moradores.



As sessões serão realizadas nesta sexta às 18h30 e a estreia será no BNH de Santo Aleixo, em frente ao Poliesportivo, com a exibição do filme “Megamente”, animação que conta a história de um vilão mal sucedido que consegue derrotar o super-herói Metro Man, seu grande inimigo, mas percebe que com isso não há mais propósito em sua vida. No dia seguinte, 04 de dezembro, “A Origem dos Guardiões” chega ao bairro Partido, em Suruí, em frente à Escola Municipal Vereador Valdair José do Amaral, com Jack Frost e o seleto time dos Guardiões Imortais enfrentando o Breu que tenta transformar todos os sonhos em pesadelos.



“Nossa ideia é levar esse cinema à população para ofertar cultura e lazer. Muitas pessoas nunca tiveram contato com o cinema, por isso esse projeto é de grande importância, e nosso objetivo é estender para todos os distritos, levando esse entretenimento para os mageenses que poderão desfrutar dessa diversão em família”, explicou o secretário de Governo, Vinícius Cozzolino.



Confira o calendário das sessões desse final de semana:



03/12 – Megamente (BNH Santo Aleixo) – Rua Adam Blumer, em frente ao Ginásio Poliesportivo.

04/12 – A Origem dos Guardiões (Partido) – Rua Cap. de Paula, em frente à Escola Municipal Vereador Valdair José do Amaral.