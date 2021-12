Nesta semana foi a vez da Rua Adelino dos Santos receber a pavimentação. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 01/12/2021 11:36

Magé - A cidade de Magé continua em grande parte dos seus distritos, passando por uma série de intervenções. Após anos pisando na lama, os moradores da Rua Adelino dos Santos, na Barbuda, estão comemorando a tão sonhada pavimentação. Durante toda a segunda-feira (29), a equipe da Infraestrutura trabalhou na urbanização da via, que também passou por todo um trabalho de drenagem no combate aos alagamentos.



Moradora da região há 27 anos, a dona de casa Maria José Batista comentou sobre a obra em sua rua. “É uma sensação maravilhosa, eu pensava que nunca ia ver essa rua asfaltada e agora graças a Deus chegou o asfalto. Isso estava horrível, chovia um pouquinho e enchia metade da rua, ficava uma lagoa. Agora está maravilhoso”, disse.



O aposentado Ivanildo dos Santos também aprovou a chegada do asfalto. “Eu moro aqui há 32 anos e é um prazer ver isso aqui realizado. A gente sonhou com isso e finalmente chegou o dia, e pelo serviço que estou vendo vai ser para sempre. Nós morávamos na lama e agora vamos pisar no asfalto”, comemorou.