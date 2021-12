Criminoso foi identificado por meio da análise de imagens do circuito de câmeras de segurança das lojas onde os assaltos aconteceram. - Divulgação/PCRJ.

Publicado 01/12/2021 19:20 | Atualizado 02/12/2021 22:46

Magé - Márcio Grey Moraes Lima, acusado de roubo foi preso, na última terça-feira (30/11), por policiais civis da 66ª DP (Piabetá). Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.



Segundo os agentes, o criminoso foi reconhecido pelas vítimas de três assaltos a estabelecimentos comerciais na região. Ele também foi identificado por meio da análise de imagens do circuito de câmeras de segurança das lojas onde os assaltos aconteceram.



De acordo com os policiais, o homem foi posto em liberdade em abril deste ano. Ele possui 17 anotações criminais por roubos e já esteve preso diversas vezes. Em uma ocasião, ele passou nove anos preso, solto em março de 2012 e, novamente, preso em junho do mesmo ano.



Pelo crime cometido em 2012, ele passou mais de oito anos na cadeia, sendo solto em julho de 2020, utilizando uma tornozeleira eletrônica. Em janeiro deste ano foi preso novamente e liberado em abril, quando voltou a praticar crimes.