O Sine Magé funciona na Rua Simão da Motta, s/nº (ao lado dos Correios). - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 02/12/2021 12:05 | Atualizado 02/12/2021 22:44

Magé - Os postos do Sine Magé e Piabetá, vinculados à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, estão cadastrando interessados para novas vagas de emprego e estágio no município. Os candidatos (homens e mulheres) devem comparecer a qualquer um dos locais com documentos pessoais e currículo para preencher o cadastro.

De acordo com a Prefeitura de Magé, as vagas de emprego são para consultor comercial, gerente comercial e operador de usina. Vaga de estágio somente para quem está cursando Ciências Contábeis, entre o 3º e 5º período, com experiência em escritório e no pacote office. Será oferecido bolsa-auxílio e vale-transporte.

No caso das oportunidades de consultor e gerente comercial, é exigida experiência em área comercial e vendas, gerência e telefonia. Outras exigências para consultor é ter ensino superior completo, MBA em Gestão ou Marketing, conhecimento básico de Informática, Marketing Digital e Funil de Vendas, além de estar atualizado em Tecnologias na área contábil (desejável). Já para gerente, é necessário ensino médio completo, residir em Magé ou proximidades e ter mais de 25 anos.

Para a vaga de operador de usina, cuja contratação será imediata, é preciso ser curso de Eletrotécnica ou Mecânica Industrial (nível médio completo), além de conhecimento de Técnica e Elétrica, ser morador de Magé e com idade a partir de 28 anos.

De acordo com a Secretaria de Trabalho, os postos municipais do Sine vão encaminhar os candidatos às empresas contratantes, que vão informar mais detalhes das vagas, como carga horária, salários, benefícios, entre outros.