Magé Futsal decide vaga na final do Campeonato Carioca em casa.Divulgação/Raphael Andrade.

Publicado 02/12/2021 19:00 | Atualizado 03/12/2021 00:44

Magé - Classificados em segundo lugar na fase de grupos, o Magé Futsal decide vaga na final da Liga Carioca de Futsal na Arena do Dragão, em Pau Grande, nesta sexta-feira (3), às 21h. O time mageense perdeu o jogo de ida, na quadra do Olaria por 3×2, sendo assim, precisa de uma vitória no tempo normal para decidir na prorrogação.



“Precisamos muito do apoio da torcida, é o jogo mais importante do ano pra gente e vale uma vaga na final. Tenho certeza que o clima que estamos criando nos jogos em casa tem ajudado muito os nossos jogadores”, afirma o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



A troca de ingressos já está disponível no ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima e “custa” somente 1 quilo de alimento não-perecível. As doações, ao fim do campeonato, serão entregues em um evento com todas as secretarias do Município, para instituições de Magé.