Publicado 03/12/2021 16:00 | Atualizado 03/12/2021 18:14

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, esteve em Magé nesta quinta-feira (2) e anunciou a implantação de um Centro Tecnológico do Governo do Estado na cidade. Ao lado dos prefeitos Renato Cozzolino e Washington Reis, de Duque de Caxias, o representante do executivo estadual visitou as antigas instalações do espaço do banco Itaú na Estrada Nova de Mauá, onde será instalado o equipamento.



“O governador Cláudio Castro nos deu a missão de olhar para o Estado como um todo. Hoje nós viemos aqui em Magé, ao lado do prefeito Renato para anunciar e trazer uma obra esplendorosa que é um centro tecnológico que envolve a universidade por meio do ensino superior, toda capacitação e qualificação da Faetec e os laboratórios de inovação através dos pesquisadores do estado. O centro além de gerar vários empregos, vai formar os alunos da cidade. Vamos gerar qualificação para o crescimento econômico da região”, explica Dr. Serginho.



O prefeito Renato Cozzolino celebrou a parceria com o Estado e destacou a importância de Magé receber o equipamento estadual.



“Antes de mais nada tenho que agradecer ao nosso governador Cláudio Castro e ao secretário Dr. Serginho que vem se importando com o nosso município. O secretário veio anunciar o primeiro centro tecnológico da cidade que vai ser construído aqui na Estrada Nova de Mauá e quem vai ganhar é o povo mageense que tanto precisa de um equipamento educacional tão importante como esse”, comemora Cozzolino.



Os vereadores do quinto distrito Valdeck Ferreira, Leandro Rodrigues e Pará de Mauá representaram a Câmara dos Vereadores durante a visita. Os secretários de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; e Junimar Borges, de Transporte e Ordem Pública, também participaram do encontro.