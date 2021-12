A cachoeira do Véu da Noiva, um dos pontos turísticos mais visitado da cidade de Magé, possui uma queda d’água de aproximadamente 110m de altura que impressiona por sua beleza natural. - Reprodução.

Publicado 07/12/2021 00:30

A Prefeitura de Magé realiza nesta terça-feira (7/12) o TurisMagé – 1º Fórum de Turismo de Magé. De acordo com a prefeitura, o objetivo é fortalecer a influência turística de Magé no estado do Rio de Janeiro, promover a memória e história da cidade e fomentar a atividade turística no município.



Com o tema “Turismo Sustentável”, o fórum prevê a participação de 500 pessoas relacionadas ao trade turístico e será realizado na Cooperativa de Pau Grande, das 9h às 17h. O TurisMagé contará com palestras e painéis que abordarão assuntos importantes para o desenvolvimento do turismo na cidade, além de apresentações culturais e exposições de artesãos locais e do setor privado.



“O TurisMagé tem como objetivo fortalecer e estreitar laços do trade turístico, evidenciar os potenciais turísticos existentes no nosso município e aproximar as lideranças públicas para fomentar o turismo na região. Temos que valorizar nosso patrimônio histórico-cultural e incrementar o fluxo de visitantes gerando economia local”, explicou o subsecretário de Turismo, Gilson Rodrigues.