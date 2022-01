Órgão alerta que as instituições de ensino não podem cobrar taxa de material sem apresentar a lista do que vai ser adquirido. - Reprodução.

Órgão alerta que as instituições de ensino não podem cobrar taxa de material sem apresentar a lista do que vai ser adquirido.Reprodução.

Publicado 18/01/2022 14:00 | Atualizado 18/01/2022 18:51

Magé - O ano começou e os responsáveis dos estudantes das escolas particulares já começaram a se programar para comprar o material do ano letivo. O Procon Magé alerta que as instituições de ensino não podem cobrar taxa de material sem apresentar a lista do que vai ser adquirido e os responsáveis têm o direito de escolher pagar a taxa ou comprar os materiais por conta própria.

A Lei 12.886/13 proíbe que as escolas exijam material de uso coletivo e sem que tenham justificativa no projeto pedagógico, higiene, limpeza e taxas para suprir despesas como água, luz, telefone e cópias. As escolas não podem exigir, tampouco, que os pais comprem o material no estabelecimento ou determinar marcas e locais para a aquisição de materiais, com exceção de apostilas. Segundo o Procon, álcool líquido ou em gel, papel higiênico, giz, caneta para lousa e descartáveis são exemplos de materiais que não podem ser exigidos pelas instituições.