Previsão de entrega é ainda este ano. - Divulgação.

Publicado 02/06/2022 20:56

Magé - A Secretaria Municipal de Infraestrutura segue fazendo de Magé uma cidade com mais obras e com uma qualidade de vida melhor. No primeiro distrito, duas novas áreas de lazer começam a tomar forma para o bem-estar dos moradores. No Canal, trabalhadores da Prefeitura deram a largada na segunda etapa do Parque Linear – a primeira parte, em uma das margens do rio, foi inaugurada em março. “Naquela época, estávamos entregando uma das mais importantes obras da minha gestão. Na mesma semana, iniciamos a segunda fase, no lado da Vila Liberdade”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

A segunda fase do Parque Linear do Canal vai ter uma quadra de grama sintética, uma pista de skate, ciclovia, pista para caminhada, atracadouro e de que e quiosques semelhantes aos da outra margem. O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, completou que o parque no lado da Vila Liberdade também vai contar com mobiliário moderno e paisagismo típicos desse formato de obra. “O Parque Linear é uma das obras mais emblemáticas do Governo. O local já se tornou um ponto turístico, muito visitado por quem mora na cidade e por quem vem de fora”, declarou Pereira.

Não muito longe dali, na antiga Praça da Banca do Peixe, no Centro, a administração municipal está erguendo a nova Praça São Pedro. “É um projeto de muita importância para Magé, desenvolvido a partir de várias conversas com os moradores. A ideia é dar uma cara nova ao lugar, unindo urbanização e beleza estética”, disse o prefeito. O projeto inclui quadra poliesportiva, academia da terceira idade, parque para a criançada, um pequeno espelho d’água no centro da praça e seis quiosques (sendo dois deles na Rua Dr. Siqueira). Além disso, serão 14 vagas de estacionamento e cerca de 12 árvores replantadas.

