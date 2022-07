Publicado 08/07/2022 14:21 | Atualizado 09/07/2022 12:49

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda (SMTEICR), realiza de 18 a 22 de julho a Semana do Empreendedor, nas dependências do Piabetá Shopping Center, com uma programação variada para troca de experiências e conhecimento e apresentação de produtos, entre outras atividades que serão realizadas das 13h às 17h em todos os dias.

“Queremos levar o máximo de informações possível para o empreendedor mageense se qualificar cada vez mais e aumentar sua lucratividade”, disse o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino.

Festival da Empada - Durante a Semana do Empreendedor, será realizado também o 1º Festival da Empada, com caráter competitivo. As três melhores serão escolhidas por um júri qualificado, cujos empreendedores receberão prêmios em dinheiro, vale-compras, eletrodomésticos, entre outros itens.



Os interessados em participar devem se inscrever pessoalmente na sede da Secretaria, que fica na Casa do Empreendedor (Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras), até a próxima sexta-feira (15), entre microempreendedores, cozinheiros amadores, alunos do curso de Gastronomia, entre outros. Além da competição, também haverá venda de empadas ao público. Não é cobrada taxa de inscrição.

A programação completa da Semana do Empreendedor é a seguinte:

Dia 18 –

13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato, Sala da SMTEICR), Consultoria Banco do Brasil, Empresa de internet, Massagista

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Atendimento ao Cliente

14h às 15h – Palestra com Jéssica Vidal – CEO Brigadelícia

14h às 17h – Consultoria Sebrae

15h às 16h – Oficina boneca de pano

16h às 17h – Oficina de plantas e mudas artesanais

Dia 19 –

13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato, Sala da SMTEICR), Consultoria Banco do Brasil, Empresa de internet, Barbeiro

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Educação financeira e orientação para o crédito

13h às 14h – Oficina de crochê

14h às 15h – Palestra Mary Kay

15h às 17h – Automaquiagem

Dia 20 –

13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato, Sala da SMTEICR), Consultoria Banco do Brasil, Empresa de internet, Workshop de design de interiores

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Finanças Pessoais

13h30 às 14h30 – Workshop com Esther Guimarães (design de sobrancelhas e henna)

15h30 às 17h – Oficina de decoração de balão

Dia 21 –

13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato, Sala da SMTEICR, Empresa de internet

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Instagram para Negócios

14h às 14h40 – Palestra sobre elétrica com Luiz Cézar

14h às 17h – Festival da Empada

Dia 22 –

13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato, Sala da SMTEICR, Empresa de internet, Massagista, Exposição de turismo, Consultoria Banco do Brasil

13h às 14h - Palestra Sebrae. Tema: Visual Merchandising

14h às 15h30 - Workshop de Marketing e Fotografia com Thany Primo

14h às 15h – Oficina de Pintura



O Piabetá Shopping Center fica na Rua Eduardina de Miranda 250, Piabetá, Magé.