Magé - Em comemoração ao aniversário de Magé, que completou 457 anos em junho, a Prefeitura realizou neste fim de semana o tradicional desfile cívico, na Rua Waldemar Lima Teixeira, em Santo Aleixo. Com o tema “2022 Motivos para Fazer Melhor”, cerca de 2 mil alunos de duas creches e oito escolas do segundo distrito mostraram os projetos da Educação e Cultura de Magé.

“Esse resgate está sendo muito importante, nós acreditamos que é bom para os alunos o compromisso cívico que hoje está sendo retomado com as bandas nas escolas e os desfiles nos distritos. O nosso prefeito está incentivando os alunos a terem uma relação diferenciada em relação a música e o ritmo e a participarem efetivamente da sociedade cumprindo um dever cívico. Esse desfile em Santo Aleixo nos traz imensa satisfação”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Os desfiles estão sendo feitos pelos distritos para resgatar uma antiga tradição da cidade. “Os desfiles são feitos por distrito para que todos tenham acesso a esse momento de civismo e patriotismo. No aniversário de Magé, fizemos o tradicional do Centro de Magé, em julho em Santo Aleixo e estamos finalizando as datas dos distritos do Rio do Ouro, Mauá e Suruí, porque no dia 7 de setembro encerraremos os desfiles de 2022 no sexto distrito com as escolas da região”, detalhe a diretora do Departamento de Ensino, Maria Rita Luzório.

Quem gostou do retorno do desfile em Santo Aleixo foi Neiva Suppo, de 67 anos, moradora da Vila Operária. Da varanda de casa, ao lado da família, ela estava arrepiada vendo os alunos passarem.

“Estou toda arrepiada. Que emoção ver esse desfile de volta a Santo Aleixo, lembrei tanto do passado. Estava tudo lindo e o melhor de tudo foi ver meus netos passarem na avenida. Espero que continue todos os anos e que mais escolas particulares participem”, comemorou.

Dulce Helena e Leni de Souza saíram de casa cedo para garantir uma vista privilegiada. Elas vieram para assistir as filhas professoras.

“Minha filha é professora de artes e veio com um quadro representando uma obra de Tarsila do Amaral. Adorei. Está tudo lindo”, disse Leni. “Vim prestigiar também minha filha e sua turma. Amei ver esse desfile novamente aqui pertinho de casa”, completa Dulce.

O desfile contou com apoio do 34º BPM, que além de reforçar o policiamento, desfilou com o carro da patrulha escolar. Alunos e professores mostram os projetos da Educação e da Cultura, como o pré-militar, o atendimento multidisciplinar especializado, a merenda de qualidade, dentre outros. As bandas marciais das escolas municipais também abrilhantaram o evento que parou a região em pleno sábado de manhã.