Postos do Sine Magé captaram mais de 200 vagas em 2022.Divulgação.

Publicado 25/08/2022 20:27

Magé - Os postos do Sine Municipal, administrados pela Prefeitura de Magé, têm se destacado na colocação e/ou recolocação de muitos trabalhadores no mercado de trabalho na cidade. Somente no primeiro semestre de 2002, foram 216 vagas de empregos captadas junto às empresas de diversos segmentos instaladas no município. O número é maior do que o registrado ao longo de todo o ano passado que totalizou 200 vagas.



O desempenho da Prefeitura de Magé, através da atuação da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, também apresenta números positivos nas políticas públicas de requalificação profissional. Somando o ano de 2021 e o primeiro semestre deste ano, mais de 300 mageenses de várias idades realizaram oficinas e cursos, sendo 100 somente em 2022.



Pessoas físicas e jurídicas de Magé também foram beneficiadas com a instalação do Posto Virtual da Receita Federal (PAV) no Gabinete do Povo, em Piabetá, há um ano. Já são mais de 3,6 mil atendimentos realizados ligados a CPF, DARF, entre outros. O número de atendimentos do 1º semestre de 2022 (2.412) é mais do que o dobro nos cinco meses do ano passado (1,1 mil), desde a inauguração em 28 de julho até dezembro de 2021.