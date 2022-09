Centro de Mudas da Prefeitura colhe batata doce e repolho para refeições das escolas. - Divulgação/Gilson Jr.

Centro de Mudas da Prefeitura colhe batata doce e repolho para refeições das escolas. Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 06/09/2022 10:48 | Atualizado 06/09/2022 18:50

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, realizou nesta segunda-feira (05/09) uma nova grande colheita de alimentos para merenda escolar, no seu Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam), na Cachoeira Grande. Foram cerca de 400 quilos de repolho e outros 500 de batata doce cultivados sem defensivos agrícolas (os populares agrotóxicos) e adubo químico e repassados para o consumo de alimentos mais saudáveis pelos estudantes da rede municipal de ensino.

“No Cepam, a gente produz mudas diferenciadas sem usar defensivos agrícolas e adubos minerais e oferece aos agricultores para eles reproduzirem em suas propriedades. E esta produção de legumes e hortaliças orgânicas vai principalmente para a merenda escolar. São produtos ricos em vitamina A e betacaroteno, tão necessários para nossas crianças”, explicou o secretário municipal de Agricultura, Luis Gustavo Ramos informando ainda que uma nova colheita de aipim e batata doce ainda deve ser realizada para a merenda escolar até o fim deste ano.

A colheita desta semana do Cepam é a segunda do ano, que já repassou à merenda escolar outros 250 quilos de aipim e 180 de batata doce, em maio; e 2 mil pés de alface, em agosto.

Ainda de acordo com a Secretaria de Agricultura, já foram doados legumes e hortaliças plantados no Cepam também para as refeições dos pacientes internados no Hospital Municipal de Magé e dos assistidos nas unidades municipais da Assistência Social.