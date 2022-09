Autoescolas credenciadas pelo Detran oferecerão provas teóricas para carteiras de habilitação. - Reprodução.

Autoescolas credenciadas pelo Detran oferecerão provas teóricas para carteiras de habilitação.Reprodução.

Publicado 23/09/2022 14:00

Magé - O Detran.RJ autorizou que as provas teóricas para tirar a CNH poderão ser feitas também, em breve, nas autoescolas. Atualmente as provas são realizadas exclusivamente nos postos do Detran – que continuará oferecendo os exames. Como existem centros de formação de condutores que funcionam à noite, e também aos sábados e domingos, muitos usuários que têm dificuldade para realizar a prova em horário comercial terão novas possibilidades para marcar o exame.

A iniciativa faz parte do processo de expansão das redes de atendimento dos usuários do Detran.RJ, que vem sendo implantado pela atual gestão do departamento. Neste caso específico da realização de provas teóricas nas autoescolas, para garantir a segurança e confiabilidade do processo, haverá a implementação de tecnologias para monitoramento online do procedimento nas dependências dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) conforme a portaria 6285, que trata do assunto, e foi publicada no Diário Oficial do último dia 29/8.