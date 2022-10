Publicado 06/10/2022 13:00 | Atualizado 06/10/2022 22:24

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta quarta-feira (05/10), um homem acusado de estuprar a ex-namorada. Ele foi capturado em Piabetá após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os policiais, no início deste mês, após o término do namoro, o autor foi à casa da vítima para buscar os pertences pessoais dele. Após receber os objetos pessoais, o homem convenceu a mulher a acompanhá-lo de carro até a residência dele para devolver os pertences dela.

Ao chegar na casa do autor, a mulher foi trancada no imóvel, foi impedida de sair, enforcada, jogada na cama, beijada contra vontade, forçada a ter relações sexuais e ameaçada de ter suas próteses de silicone mamárias arrancadas por ele.

Ainda segundo os agentes, após a vítima gritar por socorro, os vizinhos arrombaram a porta do imóvel e impediram a continuidade das agressões. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária.