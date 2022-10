Prefeitura de Magé capacita servidores e conselheiros tutelares para início do serviço família acolhedora. - Divulgação/Gilson Jr.

Prefeitura de Magé capacita servidores e conselheiros tutelares para início do serviço família acolhedora.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 17/10/2022 14:47

Magé - No último sábado (15), a Prefeitura abriu as inscrições para o Serviço Família Acolhedora. Para preparar todos os servidores e conselheiros tutelares, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos promoveu uma capacitação que durou cinco dias explicando sobre o serviço e a sua importância para crianças e adolescentes que precisam ser acolhidos.

“Concluímos com sucesso o último dia de capacitação técnica do Serviço Família Acolhedora. Vários atores envolvidos na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, como Conselho Tutelar, Educação, Assistência, Saúde, Habitação e Trabalho participaram deste grande momento. Nesses dias, ouvimos muito sobre o que é o Família Acolhedora e como ele é importante na vida dessas crianças e adolescentes”, conta a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

A capacitação foi ministrada pela assistente social Natalia Figueiredo, que há anos trabalha no serviço e capacita vários municípios que aderem ao projeto Família Acolhedora. “Magé está iniciando de uma maneira muito respeitosa essa proposta, capacitando não só a rede da Assistência Social, mas todas secretarias. Todos conheceram as necessidades e a importância do serviço e isso, a meu ver, é um respeito na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Magé está de parabéns por pensar dessa forma, ao contrário de outros municípios que já começam o serviço e só após ver as deficiências, nos convidaram para capacitar. Magé fez ao contrário, só iniciou depois da rede entender e saber como funciona o serviço”, frisa Natalia.

Clara Alves é conselheira tutelar de Magé e garante que o serviço será um ganho para muitas crianças e adolescentes. “Magé ganha muito com esse serviço da Família Acolhedora e está abrindo para nós um novo leque de trabalho. Em relação à capacitação, foi excelente, porque a gente aprende junto. O serviço não vem em uma caixa pronta para você abrir, mas juntos estamos construindo e, hoje, nós saímos daqui tendo a certeza que as crianças e os adolescentes vão ganhar muito com esse acolhimento temporário”.