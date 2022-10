Enel monta plano especial para o segundo turno das eleições. - Divulgação.

Publicado 26/10/2022 16:27

Magé - A Enel Distribuição Rio elaborou um plano operativo especial para o período do segundo turno das Eleições 2022 voltado a atender os 66 municípios da sua área de concessão. As ações têm o objetivo de garantir o pleno fornecimento de energia durante o dia de votação no próximo domingo (30). Neste dia, não haverá nenhum desligamento programado.

A companhia manterá equipes de plantão em pontos estratégicos, próximos aos locais de votação para monitorar e prestar suporte em eventuais ocorrências. As equipes são capazes de realizar pronto atendimento caso ocorra qualquer anormalidade no sistema em toda a área de concessão. No total, são mais de 900 profissionais dedicados, entre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, trabalhando para garantir o fornecimento de energia e o atendimento a emergências.

“Elaboramos um plano de ação consistente para atuar neste domingo e evitar qualquer transtorno para a população. Sabemos da importância de termos uma rede funcionando e a necessidade de agilidade na resolução de qualquer caso”, afirma Thiago Morais, responsável por Operação e Manutenção da Enel Distribuição Rio.