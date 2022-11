Prefeitura recolhe mais de mil embalagens vazias de agrotóxicos em Magé

e;o 2022 da Campanha Anual de Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos junto aos produtores rurais, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, volta a obter um bom resultado em prol da preservação ambiental e da saúde da população. De acordo com a pasta, foram recolhidas, como no ano passado, mais mil embalagens, somando os quatro pontos espalhados pelo distrito agrícola do Rio do Ouro.

A iniciativa realizada, entre os meses de setembro e outubro, contou com a parceria das Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, além da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio (Emater) e a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da Região Serrana Fluminense (Arasef).

"Tivemos um número tão expressivo de embalagens recolhidas nos dois anos seguidos por conta do tempo que o município ficou sem realizar a ação. E isto mostra também como é importante realizá-la para facilitar o agricultor que não precisa ir até à loja onde comprou o defensivo para devolver a embalagem vazia, o que é exigido por lei", explicou o secretário municipal de Agricultura, Luis Gustavo Ramos.

De acordo com o secretário, outros aspectos importantes da campanha são evitar o descarte de resíduos das embalagens em rios e córregos, contaminando a água, os animais e até as pessoas; a chuva ácida em caso de queima das embalagens e o uso indevido como reciclagem para confeccionar nova embalagem de alimento ou de utensílio doméstico com resíduo químico da embalagem original de agrotóxico.

Ainda segundo a Secretaria de Agricultura, as embalagens vazias de agrotóxicos entregues lavadas foram adequadamente levadas pela Arasef para serem transformadas em novas embalagens de produtos químicos. As entregues com resíduos serão entregues à empresa especializada para incineração em local adequado seguindo os critérios ambientais.