Feira de adoção de animais em Magé - Divulgação

Feira de adoção de animais em MagéDivulgação

Publicado 02/03/2023 09:38

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, realizou a 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, no Calçadão de Piabetá. Os animais disponibilizados para adoção foram resgatados das ruas e ficaram num abrigo temporário, onde foram castrados e receberam cuidados. 35 pets conseguiram um novo lar, foram vermifugados e os tutores receberam cadernetas de vacinação, orientações, documentos com digipata do cão ou gato, e a certidão de nascimento.

Feira de adoção de animais em Magé Divulgação



“Temos o objetivo de diminuir a superpopoulação de animais de rua e conscientizar os cuidadores sobre a importância da castração. O cuidado é tanto pra levar o animal, a gente faz uma triagem com entrevista para saber se o futuro cuidador tem quintal em casa, tempo para passear e se já teve algum outro pet, quanto para o acompanhamento. Depois de alguns meses nós ligamos para saber como o animal está”, explicou a coordenadora de Proteção Animal, Márcia Rangel.



O construtor José Roberto Moreira foi um dos primeiros a chegar na feira e conseguiu adotar a estrela do evento. A vira-lata “Pretinha” foi o centro das atenções por ser dócil e simpática. Roberto descreveu que o momento foi amor à primeira vista.



“Nós sempre tivemos pet em casa, temos quintal grande. Tínhamos um casal de pincher mas o macho veio a falecer por velhice e a fêmea ficou. Estávamos procurando outro para fazer companhia pra ela, e pra sempre ter um animal no quintal. Quando cheguei na feira essa cachorrinha já pulou em mim, veio me lamber e brincar comigo. Não tinha como não me apaixonar”, contou o construtor. “Temos o objetivo de diminuir a superpopoulação de animais de rua e conscientizar os cuidadores sobre a importância da castração. O cuidado é tanto pra levar o animal, a gente faz uma triagem com entrevista para saber se o futuro cuidador tem quintal em casa, tempo para passear e se já teve algum outro pet, quanto para o acompanhamento. Depois de alguns meses nós ligamos para saber como o animal está”, explicou a coordenadora de Proteção Animal, Márcia Rangel.O construtor José Roberto Moreira foi um dos primeiros a chegar na feira e conseguiu adotar a estrela do evento. A vira-lata “Pretinha” foi o centro das atenções por ser dócil e simpática. Roberto descreveu que o momento foi amor à primeira vista.“Nós sempre tivemos pet em casa, temos quintal grande. Tínhamos um casal de pincher mas o macho veio a falecer por velhice e a fêmea ficou. Estávamos procurando outro para fazer companhia pra ela, e pra sempre ter um animal no quintal. Quando cheguei na feira essa cachorrinha já pulou em mim, veio me lamber e brincar comigo. Não tinha como não me apaixonar”, contou o construtor.

Feira de adoção de animais em Magé Divulgação



A cadela Pretinha também foi encontrada nas ruas de Magé.



“Essa cadelinha foi resgatada na rua do Santo Antônio, em Fragoso. Nós postamos fotos nas redes sociais procurando o dono e não achamos. Ela dormiu na minha casa durante uns dias e foi uma festa! Pensei em pegar ela para mim, mas não tinha como porque já tenho várias e hoje, felizmente, ela está castrada e com um novo lar. Fico muito feliz que nosso trabalho está tomando forma e crescendo”, conta o secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino.



Interessados em ser voluntários e/ou cadastrar animais para adoção, em breve poderão se cadastrar através do site oficial. Mas também podem buscar informações diretamente com a Secretaria pelo e-mail agricultura@mage.rj.gov.br ou telefone (21)2633-1397. A cadela Pretinha também foi encontrada nas ruas de“Essa cadelinha foi resgatada na rua do Santo Antônio, em Fragoso. Nós postamos fotos nas redes sociais procurando o dono e não achamos. Ela dormiu na minha casa durante uns dias e foi uma festa! Pensei em pegar ela para mim, mas não tinha como porque já tenho várias e hoje, felizmente, ela está castrada e com um novo lar. Fico muito feliz que nosso trabalho está tomando forma e crescendo”, conta o secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino.Interessados em ser voluntários e/ou cadastrar animais para adoção, em breve poderão se cadastrar através do site oficial. Mas também podem buscar informações diretamente com a Secretaria pelo e-mail agricultura@mage.rj.gov.br ou telefone (21)2633-1397.