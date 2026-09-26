Agentes da 65ª DP localizaram e prenderam suspeita em flagrante pelo crime de extorsão aos motoristas - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 65ª DP localizaram e prenderam suspeita em flagrante pelo crime de extorsão aos motoristas Reprodução/Polícia Civil

Publicado 26/09/2026 15:16

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de ameaçar motoristas de aplicativo em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ela abordava os condutores para comunicar uma proibição de circulação que teria sido determinada pelo Comando Vermelho em comunidades da região.

A prisão foi realizada por policiais civis da 65ª DP (Magé), durante uma ação de combate à atuação de organizações criminosas no município. De acordo com as investigações, os motoristas eram intimidados a não desembarcar passageiros em áreas sob domínio da facção.

A Polícia Civil afirma que a restrição teria como objetivo impedir a atuação dos condutores de aplicativo nessas localidades e favorecer o serviço prestado por mototaxistas que, segundo a investigação, teriam ligação com o tráfico de drogas.

Polícia aponta ameaças contra condutores

Informações obtidas durante o trabalho de inteligência levaram os investigadores até a suspeita. Segundo a 65ª DP, ela seria responsável por abordar os motoristas e transmitir as determinações atribuídas ao grupo criminoso.

Ainda de acordo com a investigação, os condutores eram ameaçados com represálias físicas e danos ao patrimônio caso descumprissem as regras impostas. A Polícia Civil não informou no material divulgado quantos motoristas teriam sido abordados ou por quanto tempo as ameaças ocorreram.

Após ações de monitoramento e levantamento de informações, os policiais localizaram a mulher e efetuaram a prisão em flagrante. A identidade dela não foi divulgada.

Investigação busca identificar outros envolvidos

A suspeita foi autuada por extorsão majorada pelo concurso de pessoas e associação para o tráfico de drogas. A prisão não representa condenação, e o caso permanece sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a corporação, as diligências fazem parte de ações para combater a atuação e a expansão de organizações criminosas em Magé. Os investigadores buscam agora identificar outras pessoas que possam ter participado das ameaças aos motoristas.

A apuração também pretende esclarecer a eventual participação de integrantes da facção criminosa na imposição das restrições de circulação e nas intimidações relatadas pelos condutores. A defesa da suspeita foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.