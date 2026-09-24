Matriarca de Magé, aos 98 anos, é homenageada em lançamento de livro - Divulgação

Matriarca de Magé, aos 98 anos, é homenageada em lançamento de livroDivulgação

Publicado 24/09/2026 22:28

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), a UERJ Caxias, recebeu o lançamento do livro Jornada das Gerações: entre valores, sonhos e conexões, obra que reverencia a ancestralidade e a trajetória da matriarca Hilda Silva dos Reis, de 98 anos. Mãe biológica do Babalorixá Paulo d’Ogun, líder religioso do Terreiro Ilê Axé Ogun Alakoro do Quilombo de Bongaba, em Piabetá, Magé,



O evento foi realizado no âmbito do projeto extensionista do Pontão de Cultura Ubuntu, como parte das atividades do PINBA — Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense. A iniciativa reuniu professores, estudantes, moradores da região e integrantes da família de Hilda em uma tarde dedicada à memória, à ancestralidade e à transmissão de conhecimentos entre gerações. (FEBF), a UERJ Caxias, recebeu o lançamento do livro Jornada das Gerações: entre valores, sonhos e conexões, obra que reverencia a ancestralidade e a trajetória da matriarca Hilda Silva dos Reis, de 98 anos. Mãe biológica do Babalorixá Paulo d’Ogun, líder religioso do Terreiro Ilê Axé Ogun Alakoro do Quilombo de Bongaba, em Piabetá, Magé, Hilda foi homenageada ao lado de familiares e integrantes da comunidade acadêmica. O evento foi realizado no âmbito do projeto extensionista do, como parte das atividades do PINBA — Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense. A iniciativa reuniu professores, estudantes, moradores da região e integrantes da família de Hilda em uma tarde dedicada à memória, à ancestralidade e à transmissão de conhecimentos entre gerações.

Matriarca de Magé, aos 98 anos, é homenageada em lançamento de livro Divulgação



A recepção aos convidados ficou a cargo dos professores Luís Claudio de Oliveira, Juliana de Souza Barbosa e Luciano da Silva Barboza. Durante a abertura, eles destacaram a importância daquele encontro e a oportunidade de compartilhar uma experiência marcada pela valorização da memória e dos saberes produzidos para além dos espaços tradicionais da universidade.



Um dos momentos de maior emoção aconteceu quando filhos, filhas e demais familiares de Hilda, que estavam na plateia, foram convidados a se sentar ao lado da matriarca para acompanhar a apresentação da obra.



Durante sua fala, o Babalorixá Paulo d’Ogun ressaltou que o livro ultrapassa os limites da comunidade religiosa e registra memórias construídas dentro e fora do terreiro.



“Este livro é uma comunicação que vai além da comunidade religiosa do Terreiro porque expressa memórias que se constituíram fora e dentro dele.”



Paulo d’Ogun também destacou o papel da oralidade na preservação das tradições religiosas de matriz africana. Segundo ele, esses saberes representam mais do que uma prática religiosa, constituindo uma filosofia de vida recriada pelos antepassados como forma de resistência às violências do período da escravização.



Após as demais falas, Hilda Silva dos Reis agradeceu emocionada a homenagem e a presença do público. A recepção aos convidados ficou a cargo dos professores Luís Claudio de Oliveira, Juliana de Souza Barbosa e Luciano da Silva Barboza. Durante a abertura, eles destacaram a importância daquele encontro e a oportunidade de compartilhar uma experiência marcada pela valorização da memória e dos saberes produzidos para além dos espaços tradicionais da universidade.Um dos momentos de maior emoção aconteceu quando filhos, filhas e demais familiares de Hilda, que estavam na plateia, foram convidados a se sentar ao lado da matriarca para acompanhar a apresentação da obra.Durante sua fala, oressaltou que o livro ultrapassa os limites da comunidade religiosa e registra memórias construídas dentro e fora do terreiro.“Este livro é uma comunicação que vai além da comunidade religiosa do Terreiro porque expressa memórias que se constituíram fora e dentro dele.”Paulo d’Ogun também destacou o papel da oralidade na preservação das tradições religiosas de matriz africana. Segundo ele, esses saberes representam mais do que uma prática religiosa, constituindo uma filosofia de vida recriada pelos antepassados como forma de resistência às violências do período da escravização.Após as demais falas, Hilda Silva dos Reis agradeceu emocionada a homenagem e a presença do público.

"Uma linda surpresa a presença de tanta gente”, afirmou a matriarca. Durante o coquetel, ela participou ainda de uma sessão de autógrafos do livro.

Matriarca de Magé, aos 98 anos, é homenageada em lançamento de livro Divulgação



Para professores e estudantes que participaram da atividade, o encontro representou uma experiência pedagógica marcada pelo diálogo entre diferentes gerações e pela valorização dos saberes ancestrais. O lançamento também reforçou o papel da universidade pública como espaço de encontro e reconhecimento de conhecimentos produzidos pelas comunidades e transmitidos entre gerações.

Para professores e estudantes que participaram da atividade, o encontro representou uma experiência pedagógica marcada pelo diálogo entre diferentes gerações e pela valorização dos saberes ancestrais. O lançamento também reforçou o papel da universidade pública como espaço de encontro e reconhecimento de conhecimentos produzidos pelas comunidades e transmitidos entre gerações.