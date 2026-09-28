Prefeitura de Magé inaugura Centro Especializado em Reabilitação II em Fragoso - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé inaugura Centro Especializado em Reabilitação II em FragosoDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 28/09/2026 17:26

Prefeitura de Magé inaugura Centro Especializado em Reabilitação II em Fragoso Divulgação/Prefeitura de Magé

“Para realizar os atendimentos, é só buscar a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. A fisioterapia já funciona na cidade e, anteriormente, era realizada na quadra. A reabilitação motora já acontece, e o que muda agora é a reabilitação intelectual, que passa a contar com uma equipe multiprofissional”, explicou.Com a inauguração do CER II, Magé passa a contar com um espaço específico para reunir os diferentes atendimentos voltados à reabilitação. A nova estrutura permite que os pacientes tenham acompanhamento de profissionais de diferentes áreas no mesmo serviço.Durante a inauguração, afalou sobre os investimentos realizados no município e o impacto dos novos equipamentos na vida da população.“É muito importante olhar para tudo o que está sendo construído e saber que estamos deixando um legado para Magé. Ver equipamentos como este funcionando e contribuindo para transformar a vida das pessoas, cuidando da saúde física e mental da nossa população, é motivo de muita alegria e orgulho”, destacou a prefeita.