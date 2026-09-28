Prefeitura de Magé inaugura Centro Especializado em Reabilitação II em FragosoDivulgação/Prefeitura de Magé
O CER II conta com equipe multiprofissional e oferece serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e assistência social. O atendimento será realizado de acordo com as necessidades de cada paciente.
A secretária municipal de Saúde, Larissa Fernandes, explicou como os moradores podem ter acesso aos atendimentos.
“Para realizar os atendimentos, é só buscar a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. A fisioterapia já funciona na cidade e, anteriormente, era realizada na quadra. A reabilitação motora já acontece, e o que muda agora é a reabilitação intelectual, que passa a contar com uma equipe multiprofissional”, explicou.
Com a inauguração do CER II, Magé passa a contar com um espaço específico para reunir os diferentes atendimentos voltados à reabilitação. A nova estrutura permite que os pacientes tenham acompanhamento de profissionais de diferentes áreas no mesmo serviço.
Durante a inauguração, a prefeita Jamille Cozzolino falou sobre os investimentos realizados no município e o impacto dos novos equipamentos na vida da população.
“É muito importante olhar para tudo o que está sendo construído e saber que estamos deixando um legado para Magé. Ver equipamentos como este funcionando e contribuindo para transformar a vida das pessoas, cuidando da saúde física e mental da nossa população, é motivo de muita alegria e orgulho”, destacou a prefeita.
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