Associação Quilombola, de Magé, celebra 23 anos com acordo com a UFF - Divulgação

Associação Quilombola, de Magé, celebra 23 anos com acordo com a UFFDivulgação

Publicado 30/09/2026 22:37

lideranças quilombolas, autoridades, pesquisadores e representantes de diferentes territórios do estado, além de marcar a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a entidade e a universidade. Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ) , com sede em Magé, comemorou 23 anos de atuação, com uma cerimônia no Teatro do Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF). O evento reuniu, autoridades, pesquisadores e representantes de diferentes territórios do estado, além de marcar a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a entidade e a universidade.

Associação Quilombola, de Magé, celebra 23 anos com acordo com a UFF Divulgação



A parceria tem como objetivo ampliar a presença das comunidades quilombolas no ambiente acadêmico, por meio de ações de mapeamento de territórios, preservação da memória, valorização da cultura e difusão dos saberes tradicionais. O acordo também prevê atividades educativas, capacitações e iniciativas para captação de recursos e reconhecimento de mestres do conhecimento quilombola.



A cerimônia contou com a presença do reitor da UFF, Fábio Passos; da superintendente do Incra no Rio, Maria Lúcia de Pontes; do subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia; professor Fábio Passos, reitor da UFF; Maria Lúcia de Pontes, Superintendente do INCRA no Rio de Janeiro; Oto Bahia, Subsecretário de Igualdade Racial; Érika Frazão, Superintendente de Equidade, Políticas Afirmativas e Diversidade; representante do INEPAC; professora Rita Montezuma, Coordenadora Docente da AFIDE – Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFF; e da Presidenta da ACQUILERJ, Professora Ana Beatriz Bernardes Nunes – Bia Nunes. A parceria tem como objetivo ampliar a presença das comunidades quilombolas no ambiente acadêmico, por meio de ações de mapeamento de territórios, preservação da memória, valorização da cultura e difusão dos saberes tradicionais. O acordo também prevê atividades educativas, capacitações e iniciativas para captação de recursos e reconhecimento de mestres do conhecimento quilombola.A cerimônia contou com a presença do reitor da UFF, Fábio Passos; da superintendente do Incra no Rio, Maria Lúcia de Pontes; do subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia; professor Fábio Passos, reitor da UFF; Maria Lúcia de Pontes, Superintendente do INCRA no Rio de Janeiro; Oto Bahia, Subsecretário de Igualdade Racial; Érika Frazão, Superintendente de Equidade, Políticas Afirmativas e Diversidade; representante do INEPAC; professora Rita Montezuma, Coordenadora Docente da AFIDE – Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFF; e da Presidenta da ACQUILERJ, Professora Ana Beatriz Bernardes Nunes – Bia Nunes.

A cooperação busca aproximar a universidade dos territórios quilombolas e fortalecer o reconhecimento de suas histórias, identidades e patrimônios materiais e imateriais. Entre as iniciativas previstas estão o desenvolvimento de metodologias participativas para o mapeamento das comunidades certificadas e a promoção de ações culturais e educativas.



A celebração dos 23 anos da ACQUILERJ também destacou a trajetória de organização e resistência do movimento quilombola fluminense, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).

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A assinatura do acordo representa um novo passo na articulação entre a universidade e as comunidades tradicionais, com foco na valorização da ancestralidade, na preservação da memória e na ampliação do acesso dos quilombolas aos espaços de produção de conhecimento. A assinatura do acordo representa um novo passo na articulação entre a universidade e as comunidades tradicionais, com foco na valorização da ancestralidade, na preservação da memória e na ampliação do acesso dos quilombolas aos espaços de produção de conhecimento.