Associação Quilombola, de Magé, celebra 23 anos com acordo com a UFFDivulgação
A parceria tem como objetivo ampliar a presença das comunidades quilombolas no ambiente acadêmico, por meio de ações de mapeamento de territórios, preservação da memória, valorização da cultura e difusão dos saberes tradicionais. O acordo também prevê atividades educativas, capacitações e iniciativas para captação de recursos e reconhecimento de mestres do conhecimento quilombola.
A cerimônia contou com a presença do reitor da UFF, Fábio Passos; da superintendente do Incra no Rio, Maria Lúcia de Pontes; do subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia; professor Fábio Passos, reitor da UFF; Maria Lúcia de Pontes, Superintendente do INCRA no Rio de Janeiro; Oto Bahia, Subsecretário de Igualdade Racial; Érika Frazão, Superintendente de Equidade, Políticas Afirmativas e Diversidade; representante do INEPAC; professora Rita Montezuma, Coordenadora Docente da AFIDE – Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFF; e da Presidenta da ACQUILERJ, Professora Ana Beatriz Bernardes Nunes – Bia Nunes.
A celebração dos 23 anos da ACQUILERJ também destacou a trajetória de organização e resistência do movimento quilombola fluminense, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).
A assinatura do acordo representa um novo passo na articulação entre a universidade e as comunidades tradicionais, com foco na valorização da ancestralidade, na preservação da memória e na ampliação do acesso dos quilombolas aos espaços de produção de conhecimento.
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