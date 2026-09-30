Associação Quilombola, de Magé, celebra 23 anos com acordo com a UFFDivulgação

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Igor Silva
A Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ), com sede em Magé, comemorou 23 anos de atuação, com uma cerimônia no Teatro do Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF). O evento reuniu lideranças quilombolas, autoridades, pesquisadores e representantes de diferentes territórios do estado, além de marcar a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a entidade e a universidade.
Associação Quilombola, de Magé, celebra 23 anos com acordo com a UFF - Divulgação
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A parceria tem como objetivo ampliar a presença das comunidades quilombolas no ambiente acadêmico, por meio de ações de mapeamento de territórios, preservação da memória, valorização da cultura e difusão dos saberes tradicionais. O acordo também prevê atividades educativas, capacitações e iniciativas para captação de recursos e reconhecimento de mestres do conhecimento quilombola.

A cerimônia contou com a presença do reitor da UFF, Fábio Passos; da superintendente do Incra no Rio, Maria Lúcia de Pontes; do subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia; professor Fábio Passos, reitor da UFF; Maria Lúcia de Pontes, Superintendente do INCRA no Rio de Janeiro; Oto Bahia, Subsecretário de Igualdade Racial; Érika Frazão, Superintendente de Equidade, Políticas Afirmativas e Diversidade; representante do INEPAC; professora Rita Montezuma, Coordenadora Docente da AFIDE – Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFF; e da Presidenta da ACQUILERJ, Professora Ana Beatriz Bernardes Nunes – Bia Nunes.
A cooperação busca aproximar a universidade dos territórios quilombolas e fortalecer o reconhecimento de suas histórias, identidades e patrimônios materiais e imateriais. Entre as iniciativas previstas estão o desenvolvimento de metodologias participativas para o mapeamento das comunidades certificadas e a promoção de ações culturais e educativas.

A celebração dos 23 anos da ACQUILERJ também destacou a trajetória de organização e resistência do movimento quilombola fluminense, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).
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A assinatura do acordo representa um novo passo na articulação entre a universidade e as comunidades tradicionais, com foco na valorização da ancestralidade, na preservação da memória e na ampliação do acesso dos quilombolas aos espaços de produção de conhecimento.
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