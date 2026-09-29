Polícia fecha churrasco do tráfico e prende dois em Santo Aleixo, MagéReprodução
A ofensiva mobilizou agentes da 65ª DP (Magé) e equipes do 34º BPM (Magé) após denúncias anônimas apontarem movimentação criminosa no local. O evento servia como disfarce para a distribuição de entorpecentes no bairro.
As equipes policiais montaram uma campana após cruzarem detalhes repassados por moradores da região. Os relatos apontavam que traficantes aproveitavam a confraternização regada a carne e bebidas para negociar drogas livremente em um imóvel residencial.
Após confirmarem a movimentação atípica no endereço monitorado, os policiais civis e militares entraram no imóvel. Sete pessoas que estavam no churrasco foram rendidas e levadas para averiguação detalhada das condutas de cada um.
Durante a busca no imóvel, os agentes encontraram uma quantidade expressiva de drogas. Todo o material recolhido foi embalado e encaminhado junto com os suspeitos para a delegacia do município.
Na unidade policial, um homem maior de idade acabou autuado em flagrante e teve a prisão decretada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um adolescente que participava do esquema foi apreendido pelos mesmos atos. Os outros cinco participantes ouvidos na delegacia foram liberados após prestar esclarecimentos.
Registro de ocorrência
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