Projeto Cultivar conclui sistemas agroflorestais em MagéRodrigo Menezes/Divulgação
A iniciativa integra a trajetória de atuação do Instituto Perma Lab, que já realizou mais de 64 projetos no Estado do Rio de Janeiro, beneficiando mais de 50 mil pessoas e contribuindo para o plantio de mais de 8 mil árvores nativas em áreas degradadas. Ainda em setembro, o Cultivar amplia sua atuação para Campo Grande, na Zona Oeste, e Penha e Complexo do Alemão, na Zona Norte.
O projeto atua em comunidades periféricas, onde questões sociais e ambientais se cruzam. A escolha dos territórios considera critérios como vulnerabilidade social e econômica, insegurança alimentar, escassez de infraestrutura, viabilidade para implementação de tecnologias sociais e presença de lideranças femininas e negras locais. A partir desse diagnóstico, a equipe constrói as ações junto às comunidades, considerando os conhecimentos e as necessidades de cada local.
“A proposta surgiu de uma trajetória acumulada de 14 anos de atuação direta do Instituto Perma Lab em territórios periféricos. Foi desenhada a partir do diálogo contínuo com as bases e da escuta das necessidades locais em relação à segurança alimentar, ao enfrentamento de desertos alimentares e à urgência de soluções de resiliência climática nessas regiões. O projeto foi delineado buscando dar continuidade e complementar o trabalho que outras instituições parceiras realizam e realizaram nos territórios beneficiados, garantindo o aprofundamento das ações desenvolvidas”, explica Ana Souza, coordenadora do Projeto Cultivar.
Nesse processo, o protagonismo das mulheres é uma das estratégias do projeto. Elas estão envolvidas desde a implementação e manutenção dos sistemas até a destinação e comercialização da produção. O Cultivar também oferece aulas de empreendedorismo, fóruns e outros espaços de formação e diálogo sobre questões ambientais, sociais e territoriais. A produção pode ser destinada ao consumo das próprias famílias ou comercializada em feiras e outros espaços, criando possibilidades de geração de renda e fortalecendo a autonomia econômica das participantes.
O Projeto Cultivar é realizado pelo Instituto Perma Lab e tem duração de 18 meses, entre abril de 2026 e outubro de 2027.
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