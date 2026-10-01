Mageense ganha menção honrosa em premiação de História Econômica - Divulgação

Mageense ganha menção honrosa em premiação de História EconômicaDivulgação

Publicado 01/10/2026 16:48

O pesquisador mageense Carlito Lopes de Oliveira Junior recebeu uma Menção Honrosa no 6º Prêmio ABPHE de Melhor Tese e Melhor Dissertação em História Econômica, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), uma das principais entidades acadêmicas da área no país.

A premiação foi entregue durante o XIII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica e a 11ª Conferência Internacional de História Econômica, realizados na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.A dissertação de Carlito, defendida noem História da UFF, investiga a economia do antigo município de Estrela, importante núcleo comercial do recôncavo da Guanabara no século XIX. Intitulada “A vila de Estrela no recôncavo da Guanabara: produção, mercado e escravidão no século XIX”, a pesquisa analisa as relações entre produção, circulação de mercadorias, mercados e escravidão na região.“Receber essa Menção Honrosa é uma grande alegria e também um reconhecimento ao trabalho de pesquisa sobre uma região que ainda tem muito a revelar. Fico especialmente feliz por poder levar a história de, Estrela e do recôncavo da Guanabara para um debate acadêmico cada vez mais amplo.”, afirma Carlito.Atualmente, o pesquisador é doutorando em História pela UNIRIO. Sua pesquisa também vem ganhando espaço internacional: em 2026, apresentou trabalhos no Peru e no Canadá, incluindo uma investigação sobre tecnologia industrial, trabalho escravizado e mercados regionais no recôncavo do Rio de Janeiro.A trajetória de Carlito tem como foco a história econômica do território fluminense, com pesquisas sobre escravidão, mercados, circulação de mercadorias e desenvolvimento econômico no século XIX, tendo Magé e o antigo município de Estrela como importantes objetos de investigação.“É muito significativo ver uma pesquisa que parte de um território daalcançar espaços nacionais e internacionais. Esse reconhecimento mostra que a história dessas regiões tem relevância para compreender processos econômicos muito maiores.”, destaca o pesquisador.