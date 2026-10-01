Mageense ganha menção honrosa em premiação de História EconômicaDivulgação

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Igor Silva
O pesquisador mageense Carlito Lopes de Oliveira Junior recebeu uma Menção Honrosa no 6º Prêmio ABPHE de Melhor Tese e Melhor Dissertação em História Econômica, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), uma das principais entidades acadêmicas da área no país.
Conheça uma matriarca de Magé, de 98 anos, que foi homenageada em lançamento de livro.

A premiação foi entregue durante o XIII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica e a 11ª Conferência Internacional de História Econômica, realizados na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.

A dissertação de Carlito, defendida no Programa de Pós-Graduação em História da UFF, investiga a economia do antigo município de Estrela, importante núcleo comercial do recôncavo da Guanabara no século XIX. Intitulada “A vila de Estrela no recôncavo da Guanabara: produção, mercado e escravidão no século XIX”, a pesquisa analisa as relações entre produção, circulação de mercadorias, mercados e escravidão na região.

“Receber essa Menção Honrosa é uma grande alegria e também um reconhecimento ao trabalho de pesquisa sobre uma região que ainda tem muito a revelar. Fico especialmente feliz por poder levar a história de Magé, Estrela e do recôncavo da Guanabara para um debate acadêmico cada vez mais amplo.”, afirma Carlito.

Atualmente, o pesquisador é doutorando em História pela UNIRIO. Sua pesquisa também vem ganhando espaço internacional: em 2026, apresentou trabalhos no Peru e no Canadá, incluindo uma investigação sobre tecnologia industrial, trabalho escravizado e mercados regionais no recôncavo do Rio de Janeiro.

A trajetória de Carlito tem como foco a história econômica do território fluminense, com pesquisas sobre escravidão, mercados, circulação de mercadorias e desenvolvimento econômico no século XIX, tendo Magé e o antigo município de Estrela como importantes objetos de investigação.

“É muito significativo ver uma pesquisa que parte de um território da Baixada Fluminense alcançar espaços nacionais e internacionais. Esse reconhecimento mostra que a história dessas regiões tem relevância para compreender processos econômicos muito maiores.”, destaca o pesquisador.