Flávio Bolsonaro comemora segundo turno e declara 'fim da era do PT'Reprodução
A diferença entre os dois candidatos foi de 33.667 votos, com uma vantagem de 22,81 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro. O desempenho garantiu ao candidato do PL uma votação superior à metade dos votos registrados em Magé, enquanto Lula ficou pouco acima da marca de um terço do eleitorado.
O resultado mostra uma predominância do eleitorado mageense em favor de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Com 85 mil votos, o candidato conseguiu abrir uma diferença significativa em relação ao segundo colocado, estabelecendo uma margem superior a 33 mil votos.
Lula, apesar de ter ficado em segundo lugar, também apresentou uma votação relevante no município. Os 51.814 votos obtidos pelo petista representam mais de um terço dos votos contabilizados na cidade, demonstrando a existência de uma parcela expressiva do eleitorado mageense alinhada ao atual presidente.
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