Flávio Bolsonaro comemora segundo turno e declara 'fim da era do PT' - Reprodução

Flávio Bolsonaro comemora segundo turno e declara 'fim da era do PT'Reprodução

Publicado 04/10/2026 23:14 | Atualizado 04/10/2026 23:18

Presidência da República em Magé, na Baixada Fluminense, apontou uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato do PL recebeu 85.481 votos, correspondentes a 57,92% da votação no município. Lula, por sua vez, contabilizou 51.814 votos, alcançando 35,11%.



A diferença entre os dois candidatos foi de 33.667 votos, com uma vantagem de 22,81 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro. O desempenho garantiu ao candidato do PL uma votação superior à metade dos votos registrados em Magé, enquanto Lula ficou pouco acima da marca de um terço do eleitorado.



O resultado mostra uma predominância do eleitorado mageense em favor de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Com 85 mil votos, o candidato conseguiu abrir uma diferença significativa em relação ao segundo colocado, estabelecendo uma margem superior a 33 mil votos.



Lula, apesar de ter ficado em segundo lugar, também apresentou uma votação relevante no município. Os 51.814 votos obtidos pelo petista representam mais de um terço dos votos contabilizados na cidade, demonstrando a existência de uma parcela expressiva do eleitorado mageense alinhada ao atual presidente. O resultado da eleição para aem Magé, na Baixada Fluminense, apontou uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato do PL recebeu 85.481 votos, correspondentes a 57,92% da votação no município. Lula, por sua vez, contabilizou 51.814 votos, alcançando 35,11%. Lula e Flávio Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno. A diferença entre os dois candidatos foi de 33.667 votos, com uma vantagem de 22,81 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro. O desempenho garantiu ao candidato do PL uma votação superior à metade dos votos registrados em, enquanto Lula ficou pouco acima da marca de um terço do eleitorado.O resultado mostra uma predominância do eleitorado mageense em favor dena disputa presidencial. Com 85 mil votos, o candidato conseguiu abrir uma diferença significativa em relação ao segundo colocado, estabelecendo uma margem superior a 33 mil votos.Lula, apesar de ter ficado em segundo lugar, também apresentou uma votação relevante no município. Os 51.814 votos obtidos pelo petista representam mais de um terço dos votos contabilizados na cidade, demonstrando a existência de uma parcela expressiva do eleitorado mageense alinhada ao atual presidente.

Total de votos em Magé

Em Magé, a votação foi distribuída por 621 seções eleitorais, que registraram um total de 155.240 votos. Desse número, 147.580 foram considerados votos válidos. A eleição também contabilizou 3.496 votos em branco, correspondentes a 2,25% do total, e 4.164 votos nulos, o equivalente a 2,68% da votação.