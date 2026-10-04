Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinhaDivulgação/Julyane Rios

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Igor Silva
O deputado estadual Vinícius Cozzolino (PSD), candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), votou na manhã deste domingo (4), no Colégio José Veríssimo, em Raiz da Serra. Ele esteve no local acompanhado da sobrinha, Maria Clara.
Estado do Rio tem mais de 12 milhões de eleitores aptos a ir às urnas.
Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinha - Divulgação/Julyane Rios
Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinhaDivulgação/Julyane Rios


Após votar, Vinícius Cozzolino vai acompanhar a apuração em casa. Mais tarde, ele se reunirá com familiares e integrantes de sua equipe para acompanhar a divulgação do resultado das eleições.
Vinicius é herdeiro da família Cozzolino e o principal representante do município na Alerj. Ele foi eleito deputado estadual em 2022 com 70.270 votos, sendo o mais votado da cidade.
Mudança para o PSD
O deputado estadual teve sua candidatura à reeleição homologada em julho, durante a Convenção Estadual do PSD, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Ao oficializar a candidatura, Vinicius reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento do estado, com atenção especial às cidades do interior e a Magé, município onde concentra grande parte de sua atuação parlamentar.
“Nosso compromisso é continuar levando investimentos, fortalecendo a saúde, a infraestrutura, a educação e criando oportunidades para quem vive no interior do Rio de Janeiro e em Magé. Ainda há muito trabalho pela frente e seguimos motivados para continuar transformando a vida das pessoas”, destacou o parlamentar, na época.

Durante a convenção, Vinicius também agradeceu a recepção do presidente estadual do PSD e candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, destacando a união de forças em torno de um projeto de desenvolvimento para todas as regiões fluminenses.
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Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinha
Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinha