Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinha - Divulgação/Julyane Rios

Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinhaDivulgação/Julyane Rios

Publicado 04/10/2026 12:42 | Atualizado 04/10/2026 13:27

Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinha Divulgação/Julyane Rios



Após votar, Vinícius Cozzolino vai acompanhar a apuração em casa. Mais tarde, ele se reunirá com familiares e integrantes de sua equipe para acompanhar a divulgação do resultado das eleições. Após votar, Vinícius Cozzolino vai acompanhar a apuração em casa. Mais tarde, ele se reunirá com familiares e integrantes de sua equipe para acompanhar a divulgação do resultado das eleições.

Vinicius é herdeiro da família Cozzolino e o principal representante do município na Alerj. Ele foi eleito deputado estadual em 2022 com 70.270 votos, sendo o mais votado da cidade.

Mudança para o PSD

O deputado estadual teve sua candidatura à reeleição homologada em julho, durante a Convenção Estadual do PSD, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Ao oficializar a candidatura, Vinicius reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento do estado, com atenção especial às cidades do interior e a Magé, município onde concentra grande parte de sua atuação parlamentar.

“Nosso compromisso é continuar levando investimentos, fortalecendo a saúde, a infraestrutura, a educação e criando oportunidades para quem vive no interior do Rio de Janeiro e em Magé. Ainda há muito trabalho pela frente e seguimos motivados para continuar transformando a vida das pessoas”, destacou o parlamentar, na época.



Durante a convenção, Vinicius também agradeceu a recepção do presidente estadual do PSD e candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, destacando a união de forças em torno de um projeto de desenvolvimento para todas as regiões fluminenses.