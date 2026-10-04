Vinicius Cozzolino vota em Magé ao lado da sobrinha

Após votar, Vinícius Cozzolino vai acompanhar a apuração em casa. Mais tarde, ele se reunirá com familiares e integrantes de sua equipe para acompanhar a divulgação do resultado das eleições.
Vinicius é herdeiro da família Cozzolino e o principal representante do município na Alerj. Ele foi eleito deputado estadual em 2022 com 70.270 votos, sendo o mais votado da cidade.
Mudança para o PSD
O deputado estadual teve sua candidatura à reeleição homologada em julho, durante a Convenção Estadual do PSD, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Ao oficializar a candidatura, Vinicius reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento do estado, com atenção especial às cidades do interior e a Magé, município onde concentra grande parte de sua atuação parlamentar.
“Nosso compromisso é continuar levando investimentos, fortalecendo a saúde, a infraestrutura, a educação e criando oportunidades para quem vive no interior do Rio de Janeiro e em Magé. Ainda há muito trabalho pela frente e seguimos motivados para continuar transformando a vida das pessoas”, destacou o parlamentar, na época.
Durante a convenção, Vinicius também agradeceu a recepção do presidente estadual do PSD e candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, destacando a união de forças em torno de um projeto de desenvolvimento para todas as regiões fluminenses.
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