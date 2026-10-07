Magé amplia representação com eleição de Renato e Vinicius Cozzolino - Yves Lohan/Divulgação

Magé amplia representação com eleição de Renato e Vinicius Cozzolino Yves Lohan/Divulgação

Publicado 07/10/2026 19:09

Renato Cozzolino (PP) foi eleito deputado federal com 84.516 votos,



O resultado amplia a presença política de Magé nas esferas estadual e federal e estabelece uma nova configuração de representação do município em Brasília e na Alerj. A articulação também deverá envolver a Prefeitura, atualmente comandada pela prefeita Jamille Cozzolino.



Renato Cozzolino deixa Prefeitura e chega à Câmara dos Deputados



Ex-prefeito de Magé, Renato Cozzolino conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados após deixar o comando do município para disputar as eleições de 2026. Em 2024, ele havia sido reeleito prefeito com 88,84% dos votos válidos. Agora, o ex-prefeito terá como principal desafio levar para o Congresso demandas de Magé e de outros municípios do estado, com foco na busca por recursos e investimentos federais.



O deputado eleito também destacou a atuação conjunta com Vinicius Cozzolino, que permanecerá na Alerj, e com a prefeita Jamille Cozzolino.



Vinicius Cozzolino é reeleito deputado estadual



Com 49.353 votos, Vinicius Cozzolino foi reeleito deputado estadual e permanecerá na Alerj para um novo mandato. Ele chegou ao Legislativo estadual em 2023 e, segundo balanço de seu mandato, teve mais de 45 leis aprovadas.



Total de votos em Magé Magé terá, a partir da próxima legislatura, representantes eleitos pelo município tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).foi eleito deputado federal com 84.516 votos, enquanto Vinicius Cozzolino (PSD) garantiu a reeleição para deputado estadual, com 49.353 votos. O resultado amplia a presença política denas esferas estadual e federal e estabelece uma nova configuração de representação do município em Brasília e na Alerj. A articulação também deverá envolver a Prefeitura, atualmente comandada pela prefeita Jamille Cozzolino.Ex-prefeito de Magé, Renato Cozzolino conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados após deixar o comando do município para disputar as eleições de 2026. Em 2024, ele havia sido reeleito prefeito com 88,84% dos votos válidos. Agora, o ex-prefeito terá como principal desafio levar para o Congresso demandas de Magé e de outros municípios do estado, com foco na busca por recursos e investimentos federais.O deputado eleito também destacou a atuação conjunta com Vinicius Cozzolino, que permanecerá na Alerj, e com a prefeita Jamille Cozzolino.Com 49.353 votos, Vinicius Cozzolino foi reeleito deputado estadual e permanecerá na Alerj para um novo mandato. Ele chegou ao Legislativo estadual em 2023 e, segundo balanço de seu mandato, teve mais de 45 leis aprovadas.

Em Magé, a votação foi distribuída por 621 seções eleitorais, que registraram um total de 155.240 votos. Desse número, 147.580 foram considerados votos válidos. A eleição também contabilizou 3.496 votos em branco, correspondentes a 2,25% do total, e 4.164 votos nulos, o equivalente a 2,68% da votação.

