Magé amplia representação com eleição de Renato e Vinicius Cozzolino Yves Lohan/Divulgação
O resultado amplia a presença política de Magé nas esferas estadual e federal e estabelece uma nova configuração de representação do município em Brasília e na Alerj. A articulação também deverá envolver a Prefeitura, atualmente comandada pela prefeita Jamille Cozzolino.
Renato Cozzolino deixa Prefeitura e chega à Câmara dos Deputados
Ex-prefeito de Magé, Renato Cozzolino conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados após deixar o comando do município para disputar as eleições de 2026. Em 2024, ele havia sido reeleito prefeito com 88,84% dos votos válidos. Agora, o ex-prefeito terá como principal desafio levar para o Congresso demandas de Magé e de outros municípios do estado, com foco na busca por recursos e investimentos federais.
O deputado eleito também destacou a atuação conjunta com Vinicius Cozzolino, que permanecerá na Alerj, e com a prefeita Jamille Cozzolino.
Vinicius Cozzolino é reeleito deputado estadual
Com 49.353 votos, Vinicius Cozzolino foi reeleito deputado estadual e permanecerá na Alerj para um novo mandato. Ele chegou ao Legislativo estadual em 2023 e, segundo balanço de seu mandato, teve mais de 45 leis aprovadas.
Total de votos em Magé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.