Orquestra Som que Transforma abre inscrições para seleção de músicos em Magé - Olivério Robert/Divulgação

Orquestra Som que Transforma abre inscrições para seleção de músicos em MagéOlivério Robert/Divulgação

Publicado 13/10/2026 18:49





As oportunidades contemplam diferentes instrumentos, como violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, saxofones alto e tenor, trompa, trompete, trombone, tuba, bateria, percussão e teclado. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação musical para crianças, adolescentes e jovens, incentivando o desenvolvimento artístico e a participação em atividades coletivas.



Para Camila Portes, presidente do Projeto Som que Transforma, a seleção representa uma oportunidade de ampliar o acesso à formação musical e incentivar novos talentos em Magé e região. O Projeto Som que Transforma está com inscrições abertas para a seleção de novos integrantes da Orquestra Som que Transforma (OST), em Magé, na Baixada Fluminense. Ao todo, são oferecidas 32 vagas para instrumentistas de 7 a 19 anos que estejam regularmente matriculados na rede pública de ensino e residam ou sejam domiciliados em Magé e arredores. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro, por meio de formulário on-line.As oportunidades contemplam diferentes instrumentos, como violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, saxofones alto e tenor, trompa, trompete, trombone, tuba, bateria, percussão e teclado. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação musical para crianças, adolescentes e jovens, incentivando o desenvolvimento artístico e a participação em atividades coletivas.Para Camila Portes, presidente do Projeto Som que Transforma, a seleção representa uma oportunidade de ampliar o acesso à formação musical e incentivar novos talentos eme região.

Orquestra Som que Transforma abre inscrições para seleção de músicos em Magé Olivério Robert/Divulgação



“Queremos que cada vez mais crianças, adolescentes e jovens tenham a oportunidade de desenvolver seu talento por meio da música. Fazer parte de uma orquestra vai além de aprender a tocar um instrumento: é uma experiência que estimula a disciplina, a dedicação, o trabalho em equipe e abre portas para novas possibilidades”, destaca Camila Portes. “Queremos que cada vez mais crianças, adolescentes e jovens tenham a oportunidade de desenvolver seu talento por meio da música. Fazer parte de uma orquestra vai além de aprender a tocar um instrumento: é uma experiência que estimula a disciplina, a dedicação, o trabalho em equipe e abre portas para novas possibilidades”, destaca Camila Portes.

Alguns benefícios



Os músicos selecionados terão direito a uma bolsa de gratuidade para aulas de instrumentos musicais e outras disciplinas oferecidas pelo projeto, além de uma bolsa-incentivo mensal de R$ 100 para participação em concertos e apresentações. Para manter os benefícios, será necessário cumprir a frequência mínima de 75% nas aulas, nos ensaios e nas demais atividades programadas.



A audição presencial será realizada no dia 17 de outubro, às 9h, na sede da Sociedade Musical Santa Cecília, localizada na Praça Montese, em Pau Grande, Magé. Os candidatos deverão apresentar uma peça musical de livre escolha, com duração de até três minutos, além de executar uma escala maior e uma escala menor, ambas à escolha do participante. Para as vagas de bateria e percussão, a avaliação será feita por meio da execução de dois ritmos escolhidos pelo candidato.

Orquestra Som que Transforma abre inscrições para seleção de músicos em Magé Olivério Robert/Divulgação



A avaliação será conduzida por uma comissão formada por três profissionais com formação e experiência na área musical e em orquestras. Entre os critérios considerados estão afinação, sonoridade, precisão rítmica, musicalidade, fluência na execução e postura em relação ao instrumento. Para aprovação, será necessário obter nota mínima de 7 pontos.



O resultado final será divulgado até o dia 29 de outubro, nas redes sociais do Projeto Som que Transforma. Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 31 de outubro, às 9h, à sede do projeto para a entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável.



As inscrições devem ser realizadas até 16 de outubro de 2026, às 23h59, por meio do formulário eletrônico



Serviço:

Seleção de músicos – Orquestra Som que Transforma (OST)

Inscrições: até 16 de outubro de 2026

Público-alvo: crianças, adolescentes e jovens de 7 a 19 anos matriculados na rede pública de ensino e residentes ou domiciliados em Magé e arredores

Número de vagas: 32

Audição presencial: 17 de outubro, às 9h

Local: Sociedade Musical Santa Cecília – Praça Montese, s/nº, Pau Grande, Magé (RJ)

Resultado: até 29 de outubro de 2026 A avaliação será conduzida por uma comissão formada por três profissionais com formação e experiência na área musical e em orquestras. Entre os critérios considerados estão afinação, sonoridade, precisão rítmica, musicalidade, fluência na execução e postura em relação ao instrumento. Para aprovação, será necessário obter nota mínima de 7 pontos.O resultado final será divulgado até o dia 29 de outubro, nas redes sociais do Projeto Som que Transforma. Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 31 de outubro, às 9h, à sede do projeto para a entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável.As inscrições devem ser realizadas até 16 de outubro de 2026, às 23h59, por meio do formulário eletrônico aqui Seleção de músicos – Orquestra Som que Transforma (OST)Inscrições: até 16 de outubro de 2026Público-alvo: crianças, adolescentes e jovens de 7 a 19 anos matriculados na rede pública de ensino e residentes ou domiciliados em Magé e arredoresNúmero de vagas: 32Audição presencial: 17 de outubro, às 9hLocal: Sociedade Musical Santa Cecília – Praça Montese, s/nº, Pau Grande, Magé (RJ)Resultado: até 29 de outubro de 2026