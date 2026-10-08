Prefeitura de Magé abre inscrições para a Festa dos Professores 2026Divulgação
A programação foi preparada especialmente para os educadores e terá como principal atração o professor e comediante Diogo Almeida, conhecido pelos espetáculos inspirados nas situações vividas dentro e fora da sala de aula.
A festa também contará com atrações culturais e espaços de convivência. A programação começa às 17h, com recepção e credenciamento dos participantes. Às 18h, será aberto o circuito de stands. A solenidade de abertura está marcada para 19h, seguida de apresentação musical, às 19h15. Às 20h, Diogo Almeida sobe ao palco com o espetáculo de humor. O encerramento será às 21h30, com show da Banda Orion.
A Festa dos Professores é uma ação da Secretaria Municipal de Educação voltada à valorização dos profissionais da Rede Municipal. O projeto prevê uma noite de confraternização e atividades preparadas para quem atua diariamente na educação pública de Magé.
Inscrições
As inscrições ficam abertas até o dia 11 de outubro.
17h00 – Recepção e credenciamento
18h00 – Circuito de stands
19h00 – Solenidade de abertura
19h15 – Apresentação musical
20h00 – Espetáculo de humor com Diogo Almeida
21h30 – Encerramento cultural com Banda Orion
Festa dos Professores 2026
Data: 22 de outubro
Local: Ginásio Jesus, Maria e José, em Pau Grande
Horário: das 17h às 22h
Inscrições abertas: de 7 a 11 de outubro
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