Prefeitura de Magé abre inscrições para a Festa dos Professores 2026 - Divulgação

Prefeitura de Magé abre inscrições para a Festa dos Professores 2026Divulgação

Publicado 08/10/2026 17:19

Festa dos Professores 2026 até o dia 11 de outubro através de formulário no site mage.rj.gov.br. A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu as inscrições para a2026 até o dia 11 de outubro através de formulário no site mage.rj.gov.br. O evento é voltado aos profissionais da Rede Municipal de Educação.

Com o tema “Professor Fora de Série: entre risadas e bem-estar, hoje a nota 10 é sua”, a festa será realizada no dia 22 de outubro, das 17h às 22h, e vai reunir milhares de profissionais da educação no Ginásio Jesus, Maria e José, em Pau Grande. Quem pode se inscrever: professores, professores especialistas, professores readaptados, diretores gerais e adjuntos, professores aposentados, dirigentes de turno e estimuladores da rede municipal de ensino.



A programação foi preparada especialmente para os educadores e terá como principal atração o professor e comediante Diogo Almeida, conhecido pelos espetáculos inspirados nas situações vividas dentro e fora da sala de aula.



A festa também contará com atrações culturais e espaços de convivência. A programação começa às 17h, com recepção e credenciamento dos participantes. Às 18h, será aberto o circuito de stands. A solenidade de abertura está marcada para 19h, seguida de apresentação musical, às 19h15. Às 20h, Diogo Almeida sobe ao palco com o espetáculo de humor. O encerramento será às 21h30, com show da Banda Orion.



A Festa dos Professores é uma ação da Secretaria Municipal de Educação voltada à valorização dos profissionais da Rede Municipal. O projeto prevê uma noite de confraternização e atividades preparadas para quem atua diariamente na educação pública de Magé.



Inscrições

As inscrições ficam abertas até o dia 11 de outubro.

Programação

17h00 – Recepção e credenciamento

18h00 – Circuito de stands

19h00 – Solenidade de abertura

19h15 – Apresentação musical

20h00 – Espetáculo de humor com Diogo Almeida

21h30 – Encerramento cultural com Banda Orion



Festa dos Professores 2026

Data: 22 de outubro

Local: Ginásio Jesus, Maria e José, em Pau Grande

Horário: das 17h às 22h

Inscrições abertas: de 7 a 11 de outubro