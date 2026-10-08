Projeto gratuito inicia formação musical e cidadã em Magé - Divulgação

Projeto gratuito inicia formação musical e cidadã em MagéDivulgação

Publicado 08/10/2026 17:06

Projeto gratuito inicia formação musical e cidadã em Magé Divulgação

Entre os temas trabalhados estão pertencimento ao território, valorização da cultura local, convivência comunitária, ética, coletividade e participação cultural. O projeto também aborda a história das bandas de música, ade Magé e a trajetória da Sociedade Musical Santa Cecília.“O Maestros da Comunidade representa a continuidade de uma missão que a Sociedade Musical Santa Cecília desenvolve há décadas: levar a música para perto das pessoas e mostrar que uma banda pode ser muito mais do que um espaço de aprendizado musical. É também um ambiente de cidadania, convivência, memória e transformação social. Queremos que esses participantes tenham uma experiência que leve a música para a vida e, ao mesmo tempo, fortaleça o vínculo deles com a comunidade e com a história de Magé”, destaca Júlio César de Oliveira, coordenador-geral da Sociedade Musical Santa Cecília.Fundada em 1948, a Sociedade Musical Santa Cecília é uma instituição tradicional de Magé, com atuação voltada à preservação das bandas civis, à democratização do acesso à música e ao fortalecimento da cultura local. A entidade também desenvolve ações educativas e comunitárias e está sediada em um edifício histórico ligado à antiga Companhia América Fabril.O projeto é voltado a moradores de Magé, com prioridade para estudantes da rede pública, moradores de territórios periféricos e grupos historicamente invisibilizados. A formação é destinada prioritariamente a pessoas com 12 anos ou mais, sem limite máximo de idade. Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável.As inscrições foram realizadas pelas redes sociais da Sociedade Musical Santa Cecília nos dias 25 e 26 de setembro.Durante os oito meses, os participantes terão uma formação continuada que combina música, cidadania e valorização do patrimônio cultural, aproximando uma nova geração da tradição das bandas de música e da história de Magé.