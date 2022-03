Projeto Arte na Praça homenageia Banda Santa Cecília. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 14/03/2022 22:54

Magé - A Prefeitura de Magé homenageou o aniversário de 74 anos da Banda Santa Cecília com música em mais uma edição do Arte na Praça, neste domingo (13). Com a Estrada de Pau Grande fechada e a rua cheia, a apresentação seguiu a tradição: sopros, batuques, cordas e vocais deram o tom da noite. Segundo o presidente, Júlio Cesar Oliveira “a Sociedade Musical Santa Cecília pertence ao povo mageense. É uma alegria completar 74 anos ininterruptos de banda”, disse.



“A banda Santa Cecília é um patrimônio histórico-cultural de Magé e é muito legal participar dessa história dando apoio e vindo prestigiar esse aniversário. A Prefeitura estará sempre disposta a contribuir com as tradições locais. Um dos nossos objetivos é resgatar as aulas de música para as crianças e com certeza será um sucesso” disse o secretário de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino.



Outra novidade do evento foi a corrida cervejeira. A competição descontraída serviu em cada ponto de hidratação um copo de cerveja para os competidores.



“Foi uma corrida lúdica e divertida. A cultura da corrida de rua é forte e temos que valorizar. O projeto Arte na Praça tem o objetivo de trazer qualidade de vida e reativar a interação do mageense no espaço democrático das ruas” ressalta o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



O evento também teve aula de zumba, capoeira, tae bo, ballet infantil, apresentação da banda Trio em Fá, apresentação circense e slackline. Estiveram presentes a vice-prefeita, Jamille Cozzolino, secretário de Comunicação Bruno Loureço, de Infraestrutura, Marcos Pererira e a procuradora-geral do Município, Letícia Nogueira.