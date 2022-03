Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 14/03/2022 08:00

Magé - A Prefeitura de Magé, segue com a aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 para adolescentes em todos os 15 polos de vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (14/03) se vacinam adolescentes de 15 e 14 anos. Para se imunizar, é preciso levar o comprovante de vacinação, cartão do SUS, RG e ter o intervalo de quatro meses da aplicação da segunda dose.



“O calendário de vacinação da dose de reforço para os adolescentes vai cair semanalmente. No dia 14 descemos para quem tem 15 e 14 anos e na outra segunda (21) para 13 e 12. No mês de março, todo o público-alvo desta faixa já pode receber o reforço”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



Locais de vacinação:



De 7h às 20h: Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá)

De 7h às 16h: Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé)

De 8h às 14h:

USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia)

USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº)

USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150)

USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí)

USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº)

USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº)

USF Buraco da Onça (Avenida Roberto Silveira, 560)

USF Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá)

USF Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº)

USF Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº)

USF Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº)

USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº)

USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178)