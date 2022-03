Prefeitura realiza macrodrenagem na Simão da Motta. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 11/03/2022 14:18 | Atualizado 11/03/2022 21:13

Magé - As poças de água e as enchentes estão com os dias contados no Centro de Magé. A Secretaria Municipal de Infraestrutura começou, na quarta-feira (09/03), uma intervenção na região, para a colocação de 120 metros de rede de macrodrenagem na Rua Simão da Motta e para a sondagem (investigação geotécnica) de 100 metros de solo na Rua Paulo Teixeira dos Santos. Para o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, essa é uma obra muito importante. “Temos passado por fortes chuvas na região e um dos bolsões de água que mais preocupa é o da Simão da Motta. Com a obra, temos tudo para dar fim às enchentes no Centro”, declarou.



No início dos trabalhos, uma retroescavadeira abriu um buraco na rua, na curva em frente ao posto Shell desativado. O trânsito teve que ser desviado e o secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, pediu à Secretaria de Segurança e Ordem Pública apoio. “É uma obra emblemática que deve ficar pronta em até 15 dias. Só para ter uma ideia, esse trecho da Simão da Motta até o Bradesco não tem um ralo sequer. Vamos fazer a rede com manilhas de 600 mm”, afirmou.



Coordenador de Trânsito da Guarda Municipal, Sidnei Soares contou que seis agentes deram suporte às mudanças do tráfego nos primeiros dias. “Tivemos que mudar um ponto de lugar, já que os ônibus e vans que vão para Niterói e para o Rio foram desviados, seguindo pela Rua do Fórum (Rua Domingos Belize)”, disse. Com isso, os veículos que fazem o contorno da Praça Nilo Peçanha, a praça da Prefeitura, para acessar a rua em direção ao Hotel Vagalume tiveram que mudar o trajeto. Ônibus, vans e carros particulares passaram a seguir pela Rua do Fórum.



Já os que vêm do Hotel Vagalume em direção à praça continuam, por enquanto, seguindo, normalmente, pela Simão da Motta. Quando a obra avançar nos próximos dias, esse tráfego será desviado para outras ruas do entorno. O ponto de ônibus da Praça Nilo Peçanha não foi completamente desativado, mas os passageiros que quiserem ir para o Rio, Niterói e Itaboraí, por exemplo, devem pegar o coletivo em frente ao Fórum.