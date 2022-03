Prefeitura de Magé realiza ação para mulheres em Nova Marília. - Divulgação.

Publicado 11/03/2022 08:00 | Atualizado 11/03/2022 19:29

Magé - Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Magé realizou ações em todas as 46 Unidades de Saúde da Família para orientar sobre a saúde preventiva na Atenção Básica e realizar um trabalho de autoestima com as mulheres referenciadas nas unidades. Nesta sexta-feira (11), um dos locais que recebeu a ação foi a Unidade Básica de Saúde de Nova Marília.



“Durante essa semana toda, nós estamos realizando ações de sensibilização para as mulheres. Estamos trabalhando simultaneamente nas USF’s, nos Centros de Especialidades e nas unidades hospitalares para que as mulheres saibam que elas têm referência de cuidado no território, tenham consciência de que são importantes, que precisam se amar e que podem contar com apoio da equipe de Saúde e Assistência de forma integrada”, explicou a coordenadora de Atenção Básica, Cassandra Soares.



No evento, a UBS Nova Marília ofereceu serviços de unha, embelezamento e confecção de tranças para ressaltar a importância da autoestima na saúde mental. Além disso, foram realizadas dinâmicas de identificação pessoal, sorteios de brindes e as mulheres puderam desfrutar de um belo café da manhã.



“As mulheres têm que ter consciência que a saúde não consiste só na parte física, mas também na emocional, e muitas delas caem até em depressão por causa da falta desse cuidado. Então, estamos trazendo serviços de estética e brindes para nossas participantes, além de realizar uma dinâmica mostrando como elas são importantes. Vale ressaltar que estamos aqui, de segunda a sexta, para qualquer serviço que a mulher precisar, como, por exemplo, agendamento de preventivo e solicitação de mamografia e ultrassonografia transvaginal e mamária”, ressaltou Pâmela Reis, enfermeira responsável da UBS Nova Marília.