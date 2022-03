Magé inaugura polo do Cadúnico reformado e ampliado em Piabetá. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé inaugura polo do Cadúnico reformado e ampliado em Piabetá.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 10/03/2022 11:00 | Atualizado 11/03/2022 16:39

Magé - Mais dignidade aos usuários do sistema público municipal de assistência social. Este é o conceito do novo polo do Cadastro Único (CadÚnico), na Rodoviária de Piabetá, inaugurado pela Prefeitura de Magé, na noite desta quarta-feira (09/03). Um espaço todo refrigerado, mais confortável e amplo, com mais dois banheiros (agora um masculino, um feminino e um acessível)são algumas das novidades do local. A unidade completamente reformada faz parte do novo Complexo de Assistência Social (CAS), da qual fazem parte também a Funerária do Povo e Padaria Comunitária, que serão entregues em breve pelo governo municipal.



"Este complexo vai ajudar as pessoas mais vulneráveis e precisam da ajuda do governo. É nosso dever cuidar e zelar por estas pessoas", disse o prefeito Renato Cozzolino.



O secretário municipal de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino, também destacou a satisfação de entregar mais um espaço digno para o atendimento público.



"A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos leva a cada dia mais cidadania ao nosso povo. Inauguramos recentemente, aqui mesmo no espaço da Rodoviária, o Centro de Atendimento à Mulher Mageense e agora estamos entregando o novo polo do Cadastro Único, não só com a ampliação do espaço físico mas também em melhores condições de conforto para população mais pobre atendida pelos programas do governo federal em parceria com a Prefeitura", explicou o secretário.



Na mesma sintonia, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, argumentou sobre a importância do novo polo no contexto do cenário socioeconômico nacional agravado pela pandemia da Covid-19.



"O Cadastro Único serve como base para todas as informações em relação às pessoas mais vulneráveis, e o polo de Piabetá atende quase a metade da população mageense e através do Cadastro Único as pessoas recebem um dos benefícios mais importantes do momento de maior vulnerabilidade, o Auxílio Brasil. Então nada mais digno os investimentos que o governo municipal tem feito na área social, trazendo mais dignidade no atendimento às pessoas com este perfil de extrema vulnerabilidade”, ressaltou a secretária.



De acordo com a coordenadora do Polo do CadÚnico Piabetá, Sheila Werdan, as condições antes da reforma eram precárias tanto para os funcionários quanto para os usuários.



“Quando assumimos no início do governo do prefeito Renato Cozzolino, a estrutura era horrível, totalmente danificada. Chovia aqui dentro, e a gente perdia equipamentos, como computadores. Além disso, o banheiro, antes um único para homens e mulheres, vivia com entupimentos e vazamentos. O atendimento ficava muito comprometido para receber os usuários. Agora, é outra realidade para atender os usuários. Com a reforma geral, tudo melhorou”, contou a coordenadora.



Números- Segundo o coordenador geral do CadÚnico e do Auxílio Brasil em Magé, Glauco Louzada, metade da população total da cidade está cadastrada no banco de dados para receber os benefícios sociais do governo federal.



“São 130 mil mageenses no CadÚnico, sendo 45 mil famílias e destas 28 mil recebem o Auxílio Brasil”, disse o coordenador geral informando ainda que os outros benefícios concedidos através do CadÚnico são: BPC/LOAS, Tarifa Social (para redução do valor da conta de luz), Auxílio-Gás, Isenção para Concurso Público e PET (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).



Relação - Magé tem outros sete polos do CadÚnico, sendo seis instalados nos CRAS, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os interessados em se cadastrar devem levar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho para os maiores de 18 anos. Para os menores, declaração escolar atualizada e certidão de nascimento.

Presenças- Participaram ainda da inauguração, a primeira-dama Lara Torres; os secretários municipais Bruno Lourenço (Comunicação e Eventos); José Amaral Filho (Proteção e Defesa Civil) e Geilton Câmara (Esporte, Lazer, Turismo e Terceira Idade) e as subsecretárias municipais Fernanda Harb (Assistência Social e Direitos Humanos) e Marcela Maciel (Comunicação e Eventos).



Endereços:CadÚnico Magé: Rua Papa Pio XII nº 35 – (21) 2633-0567;CRAS Magé II: Av. Sebastião R. de Souza – Barbuda – (21) 3632-1781;CRAS Suruí: Rua Capitão José de Paula nº 329 – (21) 3632-2063;CRAS Santo Aleixo: Av. Othon Linch Bezerra de Mello, s/nº – (21) 3632-1002;CRAS Guia de Pacobaíba: Estrada Real de Mauá, 44 – Figueira – (21) 2631-8619;CRAS Vila Inhomirim II: Rua 1, Lotes 05 e 06, Quadra 06 – Parque Sayonara – Fragoso – (21) 2739-6356eCRAS Vila Inhomirim III: Rua Florianinho, 497 – Parque Caçula – (21) 2650-9664.