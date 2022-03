Idosos vão receber a quarta dose da Covid-19 em Magé. - Reprodução

Publicado 09/03/2022 20:18

Magé - A Secretaria de Saúde de Magé começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 nos idosos a partir da próxima segunda-feira (14-03). A nova fase da imunização será realizada inicialmente em quem tem 80 anos ou mais. O calendário para as próximas faixas etárias até 60 anos será divulgado de acordo com o recebimento de mais lotes, segundo o coordenador da Imunização, Henrique Moreira.

“Devido ao alto estoque de vacinas contra o vírus Covid-19, a alguns prazos curtos de validade dos imunobiológicos e ao curto período da resposta imunológica, vamos iniciar a vacinação com a quarta dose ou o que podemos chamar de segundo reforço da vacina para quem esteja com o seu esquema primário completo, ou seja, tenha sido imunizado com a D1, D2 e REF1, com um intervalo mínimo de quatro meses da última dose”, explicou o coordenador informando ainda que serão aplicadas as vacinas Astrazeneca, Coronavac e Janssen, independente das utilizadas nas doses anteriores.

Polos - A vacinação segue em Magé nos mesmos 15 polos de Covid e horários: 13 USFs, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h; o Centro de Imunização, que fica na Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé, com atendimento das 7h às 16h; e a Super Tenda, na Praça Sete de Setembro, Piabetá, que funciona todos os dias (incluindo feriados), 24 horas por dia.

As USFs são as seguintes: Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia), Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº),Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150),Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí),Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº),Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº),Buraco da Onça (Avenida Roberto Silveira 560),Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá),Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº),Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº),Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº), Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº) e Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178).