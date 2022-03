Procon Magé fiscaliza mercados e cobra o cumprimento da lei que proíbe a venda de sacolas plásticas. - Divulgação.

Publicado 09/03/2022 11:51 | Atualizado 09/03/2022 15:38

Magé - O Procon Magé fiscalizou na última segunda-feira (7) todos os mercados do sexto distrito após a publicação da Lei nº 2631/2022, que proíbe a venda de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. No primeiro dia útil após a publicação no Boletim Informativo Oficial nº 655, o órgão cobrou dos comerciantes o cumprimento da lei.

“Visitamos todos os mercados do 6º distrito questionando os estabelecimentos e consumidores sobre a gratuidade das sacolas plásticas. Apenas 1 mercado confirmou que ainda estava vendendo as sacolas. Tivemos denúncias sobre outros distritos, que visitaremos nos próximos dias”, garante a coordenadora do Procon Municipal, Renata Meirelles.