Calçadão de Magé recebe a 2ª Edição do Magé para Elas. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 08/03/2022 07:00

Magé - O Dia Internacional da Mulher em Magé será comemorado com diversos serviços gratuitos. No dia 8 de março, das 10h às 17h, o Calçadão de Magé recebe a 2ª Edição do Magé para Elas, com atendimentos do ônibus lilás, embelezamento, massoterapia, marcação de exames de imagem e preventivo, isenção para primeira e segunda via de documentos, dança de salão, aulão de zumba, feira de artesanato, aferição de pressão arterial e glicose, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites e muito mais. O dia também contará com uma sessão de cinema, às 18h, com exibição do filme “Nise - o coração da Loucura”. O longa conta a história de uma doutora que deu início a uma nova forma de lidar com os pacientes de um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, através do amor e da arte.

“Preparamos uma programação especial para as mulheres da nossa cidade. Reunimos os principais serviços de todas as secretarias num só lugar e fechamos parcerias com outros órgãos e empresas, como Detran, Academia Body Life, Instituto de Educação Vem Ser e o Governo do Estado com o Ônibus Lilás”, explica o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino, que completa que o evento está sendo organizado pela Coordenadoria de Promoção de Políticas Públicas da Mulher.

Durante toda a semana, de 7 a 11 de março, a Secretaria Municipal de Saúde realiza nas Unidades de Saúde da Família palestras, coleta de preventivo e marcação de exames de mamografia e ultrassonografia.

“Criamos uma semana dedicada a elas com muitas ações, principalmente, na prevenção, que é o nosso foco na Atenção Básica. Teremos diversas palestras orientando as mulheres sobre as principais doenças e como se prevenir, teremos coleta de preventivo e marcação de importantes exames de imagem, como mamografia e ultrassonografia”, detalha a Carolina Biancardini, coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (PAISMCA).

Confira o calendário das ações nas Unidades de Saúde da Família:

Dia 7

9h - Serrana I e II, Parque Santana, Parque Paranhos e Parque Maitá

10h – Parque Estrela

15h - Guarani III

Dia 9

8h30 - Cantinho da Vovó e São Francisco

9h - Citrolândia, Andorinhas, Partido, Piedade, Maria Conga, Horto e Ponte Preta, Vila Carvalho, Jardim Nazareno, Cachoeirinha, Ilha e Ypiranga

9h30 - Jardim Esmeralda

10h - Saco

14h - Saco e Raiz da Serra

Dia 10

8h30- Guarani II

9h- Guarani I

9h - Vila Nova, Bela Floresta, Anil, Parque Caçula, Capela e Parque Boneville

14h - Britador

Dia 11

9h - Jardim Novo Horizonte, Lagoa, Nova Marília, Pau Grande, Barão de Iriri, Santa Dalila, Beco do Saci, Sertão e Flexeiras

10h – Barbuda

14h – Buraco da Onça

14h30 - Maurimárcia

15h – Canal