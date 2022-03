Magé divulga atrativos turísticos em domingo de sol na praia de Copacabana. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé divulga atrativos turísticos em domingo de sol na praia de Copacabana.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 07/03/2022 16:43

Magé - A Prefeitura de Magé levou neste domingo (06/03) de sol e praia lotada foi a turistas que frequentaram Copacabana, na Zona Sul do Rio, informações sobre Magé. A iniciativa aconteceu através do projeto Verão #tônorio da Secretaria de Estado de Turismo (SeTur), que montou um contêiner na areia e disponibilizou o espaço para que as prefeituras das 12 regiões turísticas fluminenses usassem para divulgar suas ações. Além disso, há apresentação de grupos musicais a cada fim de semana – o grupo Nosso Bem foi o convidado do Executivo mageense. A Subsecretaria Municipal de Turismo de Magé acredita que mais de mil pessoas passaram pelo espaço durante a tarde de domingo.

O subsecretário Luiz Otávio Rosário Júnior comemorou a participação de Magé e comentou que fazer parte do projeto foi muito importante para divulgar o município. “Copacabana é uma das praias mais famosas do mundo. Por isso, estar aqui é poder mostrar os atrativos da nossa cidade para um número muito maior de pessoas. Além disso, estarmos conectados com a SeTur é muito bom porque ficamos em evidência”, declarou. Ele contou que a equipe da Prefeitura distribuiu flyers e conversou com os visitantes sobre as cachoeiras, as igrejas centenárias e os demais atrativos naturais, históricos e religiosos de Magé. No fim da tarde, o grupo de pagode Nosso Bem subiu para o terraço do contêiner e se apresentou para a plateia que se juntou na areia.

O projeto Verão #tônorio acontecerá até o próximo dia 27 de março. De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, é uma maneira de oferecer “um melhor receptivo para o turista que quer conhecer o nosso estado”. “Vamos também dar a cada um, a oportunidade de levar uma lembrança da presença no estande através de uma foto feita por um drone”, comentou Tutuca. Para a sua participação, a Prefeitura de Magé contou com o apoio de duas marcas importantes da cidade, a Ykó e a Da Montanha, que levaram brindes oferecidos ao público. “O apoio do setor privado é de extrema importância para a construção de um turismo eficaz em nossa cidade”, reforçou o subsecretário de Turismo de Magé.