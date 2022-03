Campanha "10 minutos salvam vidas" iniciou para mais de dois mil alunos da rede municipal na primeira semana. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 04/03/2022 13:58

Magé - A campanha “10 minutos salvam vidas” chegou às escolas municipais através dos agentes de combate às endemias da Educação em Saúde e Mobilização Social, em parceria com o Programa de Saúde nas Escolas (PSE). A iniciativa começou em três escolas abrangendo 2.120 alunos na primeira semana da campanha.



A ação é realizada a partir da orientação sobre a Covid-19, pelo período de pandemia, e sobre a prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Durante o dia de visita nas escolas, são distribuídos ainda materiais informativos em relação às duas temáticas.



“Iniciamos nossa campanha em três distrito, com uma grande escola em cada um deles. Visitamos as escolas Délio Pereira Sampaio, no 1º distrito, Celso Goulart, no 3º distrito, e Paulo Freire, no 5º distrito. Na segunda quinzena, estaremos nas unidades Ruth Taldo, no 2º distrito, Waldair José do Amaral, no 4º distrito, e Geralda Izaura, no 6º distrito. Também vamos dar continuidade com visitas às creches municipais”, explicou o coordenador de Educação em Saúde e Mobilização Social, Marcos Vanini.