Entre as contratações, Andrade, ex-Flamengo, é o novo coordenador técnico do time profissional de campo.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 03/03/2022 14:54

Magé - As equipes de esporte de Magé contam com três novas modalidades para disputar em alto rendimento. Além do Magé Futsal, agora a Prefeitura está patrocinando o time de handebol, Magé Handstar; no basquete, Magé Basquete e no futebol americano, Magé Railways. Para o futebol de campo foi fechada uma parceria com o Brescia, time da Itália. A contratação estratégica para o time é o hexacampeão brasileiro pelo Flamengo, Andrade. Desta vez, o ex-atleta e treinador assume a função de coordenador técnico.



“Realmente é uma função que nunca tive, mas estou empolgado com o novo projeto. As pessoas aqui sempre me trataram bem, estar aqui não é novidade. Tenho o carinho de todos e é sempre um prazer estar aqui em Magé”, conta Andrade.



Nas quadras, o atual campeão carioca, Magé Futsal, contratou seis novas peças: o goleiro Rubão, o fixo Ryan, a dupla de alas que jogou em 2021 no Olaria, Tuca e Leléo, o pivô Luan, do Grajaú e Bill, que estava jogando Fut-7 pelo Guarani. O capitão, Vander Carioca, estendeu ainda mais a carreira, completando 26 anos em quadra.



“Achei que ano passado fosse o último, mas foi tão bom e emocionante que decidi continuar. Recebi muito carinho desde que cheguei. Montamos um grande elenco novamente e espero que seja ainda melhor que no ano passado. Sei que falta cada dia menos para eu parar de jogar, mas estou motivado e querendo que os campeonatos comecem logo”, disse Vander Carioca.



Segundo o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira-Idade, Geilton Camara, o objetivo do Esporte de Magé é ter cada vez mais ter relevância no cenário carioca e nacional, no máximo de modalidades possíveis.



“Montamos um grupo muito forte para buscar o bicampeonato carioca. No campo fizemos parcerias importantes e vamos disputar a Série C do Carioca. Trouxemos o Andrade para montar o time e coordenar o futebol. Estamos apresentando nosso time de handebol masculino e feminino, além do Magé Basquete e Magé Railways”, disse.