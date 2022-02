Magé participa de Fórum Regional de Turismo Fluminense. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé participa de Fórum Regional de Turismo Fluminense.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/02/2022 16:03

Magé - Na última terça-feira (22), Magé marcou presença no Fórum Regional de Turismo Fluminense – Edição Baixada Verde, realizado no Shopping Nova Iguaçu. O evento teve como objetivo debater as novidades turísticas e transformações para a Baixa Verde, da qual Magé é parte protagonista.



Os fóruns de terminais de turismo têm servido para fomentar a regionalização dos potenciais turísticos municipais. Magé participou do evento divulgando seus atrativos através de uma exposição que mostra o potencial de crescimento do setor na cidade.



“Queremos desmistificar a influência negativa da Baixada Fluminense sobre o turismo, aqui temos atrativos lindos que devem ser conhecidos por todos no Brasil. Magé tem atrativos naturais deslumbrantes como a Cachoeira do Véu da Noiva, e nossa cultura é riquíssima, passando pela primeira linha férrea do país e pela história da Família Real, sem falar de Mané Garrincha que iniciou sua vida no futebol nos gramados de Pau Grande. Nossa missão é levar Magé a maior quantidade de pessoas possíveis, para que elas possam visitar nossas belezas e se encantar por tudo que virem”, ressaltou Luiz Otávio Rosário Júnior, subsecretário de Turismo.



Além do estande com referências culturais e históricas de nossa cidade, Magé contou com parcerias de empresas que apoiam o crescimento do turismo local, como a Bom Gosto e a Cerveja Ecobier. “O apoio do setor privado é de extrema importância para a construção de um turismo eficaz em nossa cidade, eles nos ajudam a consolidar a cadeia turística do nosso município. Tivemos ainda a participação do artesanato de nossa cidade, um dos pilares mais importantes do turismo, com a Gagau e a Cachaça Gastaio, e a apresentação da grife de roupas quilombolas Gbogbo Aso, do Quilombo Quilombá”, concluiu o subsecretário.