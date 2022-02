Parceria beneficia profissionais de educação do primeiro e do segundo segmentos, diretores, especialistas em educação e supervisores educacionais. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Parceria beneficia profissionais de educação do primeiro e do segundo segmentos, diretores, especialistas em educação e supervisores educacionais.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/02/2022 14:07 | Atualizado 25/02/2022 15:26

Magé - Uma extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), fechou uma parceira com a Prefeitura Municipal de Magé para formação continuada dos professores da rede. A integração beneficiará profissionais de educação do primeiro e do segundo segmentos, diretores, especialistas em educação e supervisores educacionais. A FEBF fica em Caxias e o acesso será diferenciado, sem a necessidade do vestibular, com processo seletivo simplificado.



“Quando éramos jovens, a universidade era uma coisa muito distante da nossa realidade. Tinha que ir pro Rio, Niterói, enfim, até mesmo o transporte era mais difícil. Hoje, esta proximidade com a UERJ é uma honra. Estaremos de mãos dadas daqui pra frente. Com esse acordo de cooperação, a rede de Magé terá um corpo docente mais qualificado. O objetivo é superar os desafios da educação pública na atualidade elevando os índices de qualidade da Educação Básica, através da formação continuada” disse a subsecretaria, Rita de Cássia Rodrigues.



Sobre a FEBF



A Faculdade de Educação da Baixada Fluminense foi criada em 1962 como Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal no antigo Estado do Rio de Janeiro. Em 1982, já como Curso de Pedagogia, foi incorporada à UERJ e, em 1986, finalmente transformada em unidade acadêmica. A Faculdade promove a formação (inicial e continuada) de professores do ensino médio e fundamental.

“Agora em 2022, podemos voltar a fazer algo que fazíamos nas décadas passadas: ser uma faculdade do Estado do Rio de Janeiro e não só do Município ou do bairro do Maracanã. Vamos investir na extensão universitária a partir das unidades estratégicas como a FEBF. O objetivo é irradiar nossas extensões pela Baixada Fluminense” disse o reitor, Ricardo Lodi.