Há oportunidades para seis funções, todas para quem tem ensino médio.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 24/02/2022 17:07

Magé - Os postos do Sine Magé e Piabetá, vinculados à Secretaria Municipal de Governo, estão cadastrando interessados para 18 vagas de emprego no município. Os candidatos (homens e mulheres) devem comparecer a qualquer um dos locais com documentos pessoais e currículo para preencher o cadastro.



As vagas de emprego são para Operador de caixa (4 vagas), Açougueiro (3), Repositor (3), Promotora de vendas (3), Atendente de laticínios (3) e Técnico de refrigeração (2). Todas as oportunidades são para quem tem ensino médio completo, é morador(a) de Magé e tem disponibilidade de horário e para contratação imediata. Apenas a função de Operador de caixa é exclusiva para homens.



No caso das oportunidades para Operador de caixa, Promotora de vendas, Repositor e Atendente de laticínios, é exigida ainda experiência mínima de seis meses nas funções. Para as funções de Açougueiro e Atendente de laticínios, um ano de experiência.



De acordo com a Secretaria de Governo, os postos municipais do Sine vão encaminhar os candidatos às empresas contratantes, que vão informar mais detalhes das vagas, como carga horária, salários, benefícios, entre outros.



“Estamos cumprindo as diretrizes do prefeito Renato Cozzolino e atuando com afinco em todos os setores da administração pública municipal. Não seria diferente na área das políticas públicas em relação ao combate ao desemprego, um dos maiores problemas da nossa cidade. No nosso primeiro ano de governo, os postos do Sine captaram mais de 200 vagas junto às empresas da cidade. E este ano vamos avançar ainda mais”, disse o secretário municipal de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino.