Magé promove Semana de Prevenção à Gravidez Precoce para alunos da rede municipal. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 23/02/2022 17:24

Magé - De 21 a 25 de fevereiro, a Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura está promovendo a Semana de Prevenção à Gravidez Precoce para os alunos do 8º e 9º ano das escolas municipais. O objetivo é conscientizar os adolescentes sobre a gestação de alto risco nesta faixa etária e os problemas sociais criados.

“Estamos rodando as escolas ressaltando a importância da prevenção de gestação na adolescência. Orientamos sobre os métodos contraceptivos, falamos sobre o impacto na vida deles e onde devem procurar ajuda caso precise, como a unidade de saúde mais perto de casa”, explica Flávia Amaral, enfermeira do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (Paismca).

Embora tenha apresentado queda nos índices de gravidez na adolescência nos últimos anos, o Brasil ainda está acima da média mundial e tem registrado altas taxas de gravidez precoce em relação a outros países, inclusive entre as menores faixas etárias. Segundo dados do Ministério da Saúde, reunidos pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), são mais de 19 mil nascidos vivos por ano de mães com idade entre 10 a 14 anos.

A ação faz parte do Programa de Saúde na Escola (PSE) em parceria com a Paismca. “Montamos uma semana específica para falarmos desse tema que é muito importante, mas vamos continuar durante todo o mês de março fazendo esse trabalho”, finaliza a coordenadora do PSE, Eliane Moraes.