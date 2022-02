Magé Futsal estreia pré-temporada com vitória. - Divulgação/Raphael Andrade.

Publicado 22/02/2022

Magé - A pré-temporada do Magé Futsal começou neste domingo (20) com vitória por 4×2 contra o time do Andorinhas. Este foi o jogo de estréia do pivô Bill, um dos reforços para a temporada 2022. Yan, Jorge, Bruninho e Maycon marcaram os gols da partida, mas o destaque foi defensivo. O goleiro Gustavo Lima, de apenas 16 anos, defendeu dois tiros livres na estréia pelo time adulto.

“Temos várias competições para disputar, precisamos nos preparar e ter um elenco maior. Contratamos vários atletas já conhecidos no futsal carioca, estou muito feliz com isso. Fico mais feliz ainda em poder usar as categorias de base”, revela o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara

A reapresentação oficial do time será na quarta-feira (23), com todo o elenco profissional. O treino será aberto para torcida, no ginásio poliesportivo Nelson Ferreira Lima, às 19:30h.

“A expectativa para esse ano é maior que do ano passado, somos os atuais detentores do título carioca, isso pesa. Tanto os meninos da base quanto do profissional têm boas chances de se destacar mais uma vez. Com muita humildade e trabalho, chegaremos lá”, disse Geilton.